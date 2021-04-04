"МастерШеф. Профессионалы"-3: кто покинул шоу в девятом выпуске

В субботу, 3 апреля, на телеканале "СТБ" показали девятый выпуск популярного шоу "МастерШеф. Профессионалы"-3. В конце эфира проект покинул участник Николай Овчаренко.

В этот раз претендентов на главный приз ожидало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться (чтобы просмотреть все фото, проскролльте до конца страницы).

Так, в битве черных соревновалось сразу семь участников: Виктор, Элеонора, Леонид, Николай, Владислав, Коля и Неля. Они должны были за полтора часа приготовить закуску, основное блюдо и десерт ресторанного уровня из продуктов, которые чаще всего покупают украинцы на карантине.

В конце испытания оказалось, что Николай Овчаренко и Владислав Цимбалюк приготовили худшие блюда, но второй из них справился с заданием лучше. Он сделал на основное запеченный картофель с луковым соусом и хеком, маринованным в белом вине. На закуску шеф подал рисовый чипс и паштет из тушенки. Это блюдо поразило судей, но с десертом участник не успел.

Николай также приготовил только два блюда – основное и десерт: рыбу на пару с луком и специями и мусс из запеченного картофеля и лукового соуса. Однако он не подал закуску. Судьи отметили, что блюда участника были недоработанными и несбалансированными по вкусу, поэтому именно он покинул шоу "МастерШеф. Профессионалы"-3 в 9 выпуске.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 27 марта, на телеканале "СТБ" показали восьмой выпуск популярного шоу "МастерШеф. Профессионалы"-3. В конце эфира никто не покинул кулинарный проект.