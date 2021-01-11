MARUV, KAZKA та інші: зірки, яких відкрив "Голос країни"

За свою історію існування проєкт "Голос країни" відкрив безліч справжніх талантів, серед яких MARUV, KAZKA та інші українські зірки.

Напередодні нового сезону шоу "Голос країни" на каналі "1+1", варто згадати перші виступи учасників, для яких цей проєкт став початком шляху до шаленої популярності. OBOZREVATEL зібрав перші пісні, з яких почали свою кар'єру відомі українські артисти в вокальному шоу "Голос країни".

1. MARUV

Учасниця 4 сезони Анна Корсун прийшла на проєкт, щоб втілити свою заповітну мрію – стати співачкою. На сліпі прослуховування майбутня знаменитість обрала пісню "Допоможи мені" і змогла зацікавити своїм голосом відразу трьох суддів. Сьогодні MARUV популярна співачка не тільки в Україні, але і в інших країнах СНД.

2. Микита Алексєєв (ALEKSEEV)

Микита Алексєєв прийшов на шоу ще бувши студентом університету. Він ще не знав, яку професію обрати: стати маркетологом або присвятити життя музиці. Для свого першого виступу на проєкті "Голос країни" Алексєєв вибрав складну пісню "Let's get it started" і зміг розгорнути тільки одне тренерське крісло. З 2015 року Микита почав активно займатися сольною кар'єрою, і до сьогоднішнього дня досяг популярності не тільки в Україні, а й далеко за її межами.

3. KAZKA

Учасниця 4 сезони Олександра Зарецька займалася вокалом ще з юного віку, проте в реальному житті часто стикалася зі стереотипним сприйняттям її творчості через зайву вагу. Зарецька прийшла на шоу, щоб судді вибрали її за голос, а не через зовнішність. На сліпих прослуховуваннях вона вразила всіх тренерів своєю щирістю і безпосередністю. З 2017 року Олександра відома як солістка групи KAZKA. Сьогодні пісні групи входять у світові чарти й отримують перемоги в музичних конкурсах.

4. LAUD

Учасник 6 сезону Влад Каращук на проєкт прийшов в 18 років, щоб продовжити династію музикантів. Його батько – кларнетист, мама і бабуся – піаністки, а дідусь обіймав посаду директора київського інституту музики ім. Р.М.Глієра. На проєкті Влад розгорнув два червоних крісла, а сьогодні він вже прославився як "український Тімберлейк".

5. TAYANNA

Тетяна Решетняк приходила на шоу в 4 і 5 сезоні. Перша її спроба стати співачкою не увінчалася успіхом: на сліпих прослуховуваннях Тетяна не змогла розгорнути жодного крісла. Однак, в п'ятому сезоні з проникливою піснею "Край, мій рідний край", змогла не тільки розгорнути всі чотири крісла, але і дійти до суперфіналу. Зараз співачка не тільки випускає нові хіти, а й працює ведучою програми "ЖЗЛ" на телеканалі "1+1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, навколо суддівства Винника в шоу "Голос країни" виник скандал. Багато хто відмовився дивитися ефір тільки через те, що одним з тренерів став Олег Винник. Українці вважаються, що шоу зіпсується.