Мама чи донька: користувачів мережі спантеличило відео з "однаковими" дівчатами

Блогерка з ніком jessicaalvarez712 поділилася кадрами в TikTok, де показала себе разом зі своєю донькою. Глядачі не змогли зрозуміти, хто з них на відео хто.

Так, цей ролик набрав уже близько 6 мільйонів переглядів. На перших секундах можна побачити архівне фото, на якому жінка позує з маленькою донькою. Потім вона додала свіжі кадри, де дівчата схожі на ровесниць (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Покажи себе, коли ти була мамою-підлітком, і зараз", – підписала блогерка публікацію.

"Хто з них мама?", "Ви більше схожі на сестер", "Вони ж однакові", "Я поняття не маю хто з них хто", "Ти не постаріла", – написали підписники jessicaalvarez712.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше: