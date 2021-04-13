Маколей Калкін вперше став батьком

Американський актор Маколей Калкін, відомий за головною роллю Кевіна у фільмі "Один вдома", у віці 40 років вперше став батьком – у нього народився син 5 квітня в Лос-Анджелесі.

Матір'ю дитини стала актриса Бренда Сонг. Про це пише видання Esquire.

Малюка пара назвала Дакота на честь сестри актора, яка загинула. Вони коротко прокоментували радісну подію, зазначивши, що дуже раді.

Маколей Калкін – американський актор кіно, телебачення і озвучування, музикант.

Один з найуспішніших дітей-акторів в історії Голлівуду, який прославився головними ролями у фільмах "Дядечко Бак", "Один вдома" (1990), "Моя дочка" (1991), "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку (1992), "Добрий синок" (1993), "Нарівні з батьком" (1994), "Богатенький Річі" (1994) і "Повелитель сторінок" (1994).

На піку популярності розглядався, як найкраща дитина-актор після Ширлі Темпл.

У липні 2017 року Калкін був помічений з актрисою Брендою Сонг, з якою познайомився на зйомках "Changeland". Самі актори свої стосунки не прокоментували, проте потім в пресі з'явилася інформація про те, що вони зустрічаються.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ведучий популярного реаліті-шоу "Холостячка" Григорій Решетник втретє став батьком. Він опублікував перше фото малюка, на якому зоображена крихітна ручка новонародженого.