Люди прикрасили свої двори "містичними" силуетами і налякали сусідів. Фото

Зима затягнулася аж до квітня – люди вирішили не втрачати можливості і змайструвати льодові пугала. Воны заморозили одяг і встановили на дворі, щоб налякати до смерті перехожих.

Користувачі Reddit опублікували яскраві експерименти. OBOZREVATEL зібрав кумедні "статуї" зі штанів та іншого одягу.

В дитинстві батьки взимку сушили одяг надворі, в результаті він замерзав у дивних формах. Чоловік вирішив повторити експеримент.

Подвір'я знаходиться поряд з лісом і сюди часто заходять хижі тварини. Господарі вирішили встановити пугало.

Зимовий інтер'єр будинку прикрашений своїми руками.

Схоже, хтось загубив штани в полі.

Штани тата і сина прикрашають зимовий ландшафт подвір'я.

Перехожі здивовані, де подівся хазяїн.

Власник автомобіля мало не посивів, побачивши це.

Діти змайстрували містичну композицію.

Справжня виставка льодових фігур.

Підлітки зробили композицію хокеїста. Перехожі були шоковані.

Чоловік заморозив усі свої штани

Ця композиція готова відправлятися в музей льодових фігур.

Перехожі здивовані, де подівся власник скейтборду і джинсів.

Затяжна зима відкрила нові розваги.

Чоловік зранку злякався заморожених фігур на подвір'ї у сусідів.

Дідуся розмістили на заморожених штанах.

Заморожений костюм схожий на привида.

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