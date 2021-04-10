Люди прикрасили свої двори "містичними" силуетами і налякали сусідів. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
4 хвилини
1,0 т.
Мороз створив дивакуваті льодові фігури з вологого одягу

Зима затягнулася аж до квітня – люди вирішили не втрачати можливості і змайструвати льодові пугала. Воны заморозили одяг і встановили на дворі, щоб налякати до смерті перехожих.

Користувачі Reddit опублікували яскраві експерименти. OBOZREVATEL зібрав кумедні "статуї" зі штанів та іншого одягу.

В дитинстві батьки взимку сушили одяг надворі, в результаті він замерзав у дивних формах. Чоловік вирішив повторити експеримент.

Заморожений одяг відлякує перехожих

Подвір'я знаходиться поряд з лісом і сюди часто заходять хижі тварини. Господарі вирішили встановити пугало.

Пугало-акула відлякує диких тварин

Зимовий інтер'єр будинку прикрашений своїми руками.

Чарівна заморожена сукня

Схоже, хтось загубив штани в полі.

Льодовий експонат може налякати до смерті

Штани тата і сина прикрашають зимовий ландшафт подвір'я.

Під час сильних морозів одяг перетворився на крижини

Перехожі здивовані, де подівся хазяїн.

Пугало розмістили прямо біля будинку

Власник автомобіля мало не посивів, побачивши це.

Заморожені штани опинилися на даху авто

Діти змайстрували містичну композицію.

Заморожені штани на кріслі

Справжня виставка льодових фігур.

Яскраві експонати розмістили на подвір'ї.

Підлітки зробили композицію хокеїста. Перехожі були шоковані.

Дух хокеїста на подвір'ї

Чоловік заморозив усі свої штани

Виставка заморожених джинсів.

Ця композиція готова відправлятися в музей льодових фігур.

Діти одягли ролики на заморожені джинси

Перехожі здивовані, де подівся власник скейтборду і джинсів.

Скейтбордист загубив штани

Затяжна зима відкрила нові розваги.

На подвір'ї з'явилися нові жителі.

Чоловік зранку злякався заморожених фігур на подвір'ї у сусідів.

Мороз створив кам'яні джинсові фігури

Дідуся розмістили на заморожених штанах.

Сувора зима 2021 створює дивовижні сніжні фігури

Заморожений костюм схожий на привида.

Пес злякався привида

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