Люди украсили свои дворы "мистическими" силуэтами и напугали соседей. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
4 минуты
1,0 т.
Мороз создал странные ледовые фигуры из влажной одежды

Зима затянулась до апреля – некоторые люди решили не терять возможность и смастерить ледовые пугала. Они заморозили одежду и установили во дворе, чтобы до смерти напугать прохожих.

Пользователи Instagram опубликовали яркие эксперименты. OBOZREVATEL собрал забавные "статуи" со штанов и другой одежды.

В детстве родители зимой сушили одежду на улице, в результате она замерзала в странных формах. Мужчина решил повторить эксперимент.

Замороженная одежда отпугивает прохожих

Двор находится рядом с лесом и сюда часто заходят хищные животные. Хозяева решили установить пугало.

Пугало-акула отпугивает диких животных

Зимний интерьер дома украшен своими руками.

Волшебное замороженное платье

Похоже, кто-то потерял штаны в поле.

Ледовый экспонат может напугать до смерти

Брюки папы и сына украшают зимний ландшафт двора.

Во время сильных морозов одежда превратилась в ледышки

Прохожие удивлены, куда делся хозяин.

Пугало разместили прямо у дома

Владелец автомобиля почти поседел, увидев это.

Замороженные штаны оказались на крыше авто

Дети смастерили мистическую композицию.

Замороженные штаны на кресле

Настоящая выставка ледовых фигур.

Яркие экспонаты разместили во дворе.

Подростки сделали композицию хоккеиста. Прохожие были шокированы.

Дух хоккеиста во дворе

Мужчина заморозил все свои штаны.

Выставка замороженных джинсов.

Эта композиция готова отправляться в музей ледовых фигур.

Дети одели ролики на замороженные джинсы

Прохожие удивлены, куда подевался владелец скейтборда и джинсов.

Скейтбордист потерял штаны

Затяжная зима открыла новые развлечения.

Во дворе появились новые жители.

Мужчина утром испугался замороженных фигур во дворе у соседей.

Мороз создал каменные джинсовые фигуры

Дедушку разместили на замороженных брюках.

Суровая зима 2021 создает удивительные снежные фигуры

Замороженный костюм похож на привидение.

Пес испугался призрака

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