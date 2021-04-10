Люди украсили свои дворы "мистическими" силуэтами и напугали соседей. Фото

Зима затянулась до апреля – некоторые люди решили не терять возможность и смастерить ледовые пугала. Они заморозили одежду и установили во дворе, чтобы до смерти напугать прохожих.

Пользователи Instagram опубликовали яркие эксперименты. OBOZREVATEL собрал забавные "статуи" со штанов и другой одежды.

В детстве родители зимой сушили одежду на улице, в результате она замерзала в странных формах. Мужчина решил повторить эксперимент.

Двор находится рядом с лесом и сюда часто заходят хищные животные. Хозяева решили установить пугало.

Зимний интерьер дома украшен своими руками.

Похоже, кто-то потерял штаны в поле.

Брюки папы и сына украшают зимний ландшафт двора.

Прохожие удивлены, куда делся хозяин.

Владелец автомобиля почти поседел, увидев это.

Дети смастерили мистическую композицию.

Настоящая выставка ледовых фигур.

Подростки сделали композицию хоккеиста. Прохожие были шокированы.

Мужчина заморозил все свои штаны.

Эта композиция готова отправляться в музей ледовых фигур.

Прохожие удивлены, куда подевался владелец скейтборда и джинсов.

Затяжная зима открыла новые развлечения.

Мужчина утром испугался замороженных фигур во дворе у соседей.

Дедушку разместили на замороженных брюках.

Замороженный костюм похож на привидение.

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