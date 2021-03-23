Лорак показала глибоке декольте в обтислій сукні. Фото

Українська співачка 42-річна Ані Лорак, яка зараз проживає в Росії, поділилася з шанувальниками знімком, на якому з'явилася в чорній сукні з великим розрізом у зоні грудей.

Знаменитість позувала, сидячи за столом, з чашкою кави. Відповідне фото зірка опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У кадрі Лорак продемонструвала ефектний образ, який дуже сподобався її фанатам. Для виходу на публіку жінка обрала обтисле вбрання, яке добре підкреслило її форми. Також артистка накинула зверху сірий піджак.

Свій образ співачка доповнила аксесуарами – браслетами на руках і кулоном, а також вона розпустила волосся.

"Так все ж таки: кава або чай? Або 2 в 1?" – запитала у підписників Лорак.

Користувачі мережі оцінили нове фото виконавиці. Багато хто підкреслив, що вона має шикарний вигляд.

"Яка ви гарна!", "Ви неймовірно красива! Гарного вечора, Кароліно", "Красуня, Кароліночко!" – пишуть люди в коментарях.

Ані Лорак – українська співачка, народна артистка України. Представляла країну на конкурсі пісні "Євробачення 2008" з композицією "Shady Lady" і посіла друге місце.

Зірка виховує доньку від турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софію.

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