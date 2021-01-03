Легендарного телеведучого зі США Ларрі Кінга госпіталізували з COVID-19

Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг отримав позитивний тест на коронавірус і був госпіталізований до клініки. Його лікують у медичному центрі Седарс-Синай у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє CNN із посиланням на близькі до його сім'ї джерела. За їхніми словами, 87-річний журналіст за своє життя переніс декілька серйозних проблем зі здоров'ям.

Зазначається, що протоколи медустанови не дозволяють рідним і близьким Кінга відвідувати його.

Лауреат премії Пібоді (щорічна премія за видатний внесок в радіо і телебачення. – Ред.) Ларрі Кінг раніше був одним із найвідоміших в Америці інтерв'юерів знаменитостей, президентів та інших ньюзмейкерів протягом півстолітньої кар'єри. Щонайменше 25 років він вів нічне шоу на CNN.

В останні десятиліття у нього були проблеми зі здоров'ям: діабет, проблеми з серцем, у 2019-му журналіст переніс третій інфаркт. Крім того, в 2017 році Кінг пройшов курс лікування від раку..

Торік він втратив двох із п'яти своїх дітей із різницею в декілька тижнів. Донька Чайя Кінг померла у віці 51 року від раку легень у липні, а Син Енді Кінг – від серцевого нападу у віці 65 років в серпні.

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