'Квартал 95' зібрав на концерті в Авдіївці повний зал, порушуючи карантинні заборони. Відео

У мережі показали відео, на якому видно, як на концерті гумористичного шоу "Вечірній квартал" в Авдіївці 11 березня актори студії "Квартал 95" засвітилися без масок і не дотримувалися дистанції. Незважаючи на пандемію коронавірусу, вони фотографувалися і спілкувалися з шанувальниками.

Відповідний ролик опублікували в Telegram-каналі PavlovskyNews (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що подібні кадри розміщувала на своїх сторінках у соцмережах артистка Олена Кравець.

Військові, які були присутні на виступі гумористів, після заходу вирішили сфотографуватися зі знаменитостями, але до того ж ні актори, ні фанати не дотримувалися правил безпеки. На відео видно, що всі вони зібралися натовпом і не тримали соціальну дистанцію.

"Авдіївка, можна фоточку з тобою?" – опублікувала подібний кадр Кравець в stories Instagram.

Нагадаємо, що в період карантину необхідно дотримуватися дистанції – 1,5 м, користуватися санітайзерами і обов'язково носити медичну маску.

"Вечірній квартал" – гумористичне телешоу студії "Квартал 95", що виходить в ефір з 2005 року. З 2012 року транслюється на телеканалі "1+1". Основна тематика – політика і соціальна сатира.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше: