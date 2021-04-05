'Квартал 95' собрал на концерте в Авдеевке полный зал, нарушая карантинные запреты. Видео

В сети показали видео, на котором видно, как на концерте юмористического шоу "Вечерний квартал" в Авдеевке 11 марта актеры студии "Квартал 95" засветились без масок и не соблюдали дистанцию. Несмотря на пандемию коронавируса, они фотографировались и общались с поклонниками.

Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале PavlovskyNews (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что подобные кадры размещала на своих страницах в соцсетях артистка Елена Кравец.

Военные, присутствовавшие на выступлении юмористов, после мероприятия решили сфотографироваться со знаменитостями, но при этом ни актеры, ни фанаты не соблюдали правила безопасности. На видео видно, что все они собрались толпой и не держали социальную дистанцию.

"Авдеевка, можно фоточку с тобой?" – опубликовала подобный кадр Кравец в stories Instagram.

Напомним, что в период карантина необходимо соблюдать дистанцию – 1,5 м, пользоваться санитайзерами и обязательно носить медицинскую маску.

"Вечерний квартал" – юмористическое телешоу студии "Квартал-95", выходящее в эфир с 2005 года. С 2012 года транслируется на телеканале "1+1". Основная тематика – политика и социальная сатира.

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