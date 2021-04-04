Коміку Дяді Жорі зробили операцію на серці. Відео

Український шоумен Вадим Мічковський, відомий як Дядя Жора, переніс операцію на серці. Артист записав відеозвернення до прихильників з палати лікарні.

Відповідний ролик Дядя Жора опублікував на сторінці в Instagram. У відео комік розповів шанувальникам, що з ним сталося. Як стверджує артист, зараз він почувається добре (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Усі ставлять одне і те ж питання:" Що трапилося? ". В принципі, нічого не сталося. Все було планово. Ліг на невелику операцію на серці. Кому цікаво – напишіть, що вам цікаво, і я з задоволенням зроблю окремий допис і розповім вам докладніше, так, щоб ця інформація була корисна і вам " – зізнався знаменитість в фотоблозі.

Також Дядя Жора уточнив, що проблема, яка трапилася з ним, зараз дуже популярна і може стосуватися багатьох людей.

Варто відзначити, що минулого року Дядя Жора переніс інсульт – він відчув сильний головний біль і двоїння в очах. А після комік розповів про життя після інсульту і назвав причину, чому у нього стався цей удар.

Коротко про знаменитість: Дядя Жора – український шоумен, ведучий, комік і актор. Продюсер груп "Opium" і "Action". У минулому капітан команди КВН "Три товстуни", резидент "Comedy Club UA". Власник івент-агентства повного циклу "Дядя Жора Company".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 99-річний принц Філіп переніс операцію на серці в зв'язку з захворюванням.