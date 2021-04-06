Кім Кардаш'ян потрапила до списку мільярдерів Forbes

Американська телезірка і модель Кім Кардаш'ян завдяки доходам зі свого косметичного бренду KKW Beauty і компанії білизни Skims опинилася у списку мільярдерів Forbes. Її дохід збільшився до 1 млрд доларів.

Крім того, знаменитість має прибуток від реаліті-шоу і рекламних контрактів. Про це стало відомо на офіційному сайті видання Forbes.

Зазначимо, що Кардаш'ян заснувала KKW Beauty у 2017 році, наслідуючи прикладу сестри Кайлі Дженнер. Перша партія з 300 тис. наборів для контурингу була розкуплена за дві години. У 2018 році KKW Beauty стала випускати тіні для повік, консилери, помади і парфумерію. Все це принесло близько $100 млн доходу.

У 2020 році Кардаш'ян продала 20% KKW Beauty французько-американському косметичному конгломерату Coty за $200 млн. Coty оцінив компанію Кім в $1 млрд.

Також зірка має компанію з виробництва коригуючої білизни Skims. Бренд був запущений у 2019 році за підтримки засновниці Net-a-Porter Наталі Массене і Ендрю Розена з Theory.

З 2012 року Кардаш'ян заробляє не менше $10 млн від телешоу, мобільної гри і нерухомості в Каліфорнії, а також має дохід з акцій Disney, Amazon, Netflix і Adidas.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, найперша жінка-мільярдерка у світі, американка Сара Блейклі, заробила свої статки на бренді білизни, а до цього продавала факси. За словами Блейклі, її секрет успіху в тому, що вона в певний момент вирішила, що далі займатися рутинною роботою не хоче і поставила собі мету.