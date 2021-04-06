Ким Кардашьян попала в список миллиардеров Forbes

Американская телезвезда и модель Ким Кардашьян благодаря доходам со своего косметического бренда KKW Beauty и компании белья Skims оказалась в списке миллиардеров Forbes. Ее доход увеличился до 1 млрд долларов.

Кроме того, знаменитость имеет прибыль от реалити-шоу и рекламных контрактов. Об этом стало известно на официальном сайте издания Forbes.

Отметим, что Кардашьян основала KKW Beauty в 2017 году, последовав примеру сестры Кайли Дженнер. Первая партия из 300 тыс. наборов для контуринга была раскуплена за два часа. В 2018 году KKW Beauty стала выпускать тени для век, консилеры, помады и парфюмерию. Все это принесло около $100 млн дохода.

В 2020 году Кардашьян продала 20% KKW Beauty французско-американскому косметическому конгломерату Coty за $200 млн. Coty оценил компанию Ким в $1 млрд.

Также звезда имеет компанию по производству корректирующего белья Skims. Бренд был запущен в 2019 году при поддержке основательницы Net-a-Porter Натали Массене и Эндрю Розена из Theory.

С 2012 года Кардашьян зарабатывает не менее $10 млн от телешоу, мобильной игры и недвижимости в Калифорнии, а также имеет доход с акций Disney, Amazon, Netflix и Adidas.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, самая первая женщина-миллиардер в мире, американка Сара Блейкли, заработала свое состояние на бренде белья, а до этого продавала факсы. По словам Блейкли, ее секрет успеха в том, что она в определенный момент решила, что дальше заниматься рутинной работой не хочет и поставила себе цель.