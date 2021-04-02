Кароль розповіла подробиці про альбом "Красиво" і заінтригувала новим кліпом. Відео

Українська співачка Тіна Кароль заявила, що написала новий альбом "Красиво" за півтора місяця у співавторстві з композитором Аркадієм Александровим.

Такими подробицями знаменитість поділилася в прямому ефірі "Сніданку з 1+1". За словами Кароль, вона довго шукала людину, з якою зможе зробити ребрендинг своєї творчості (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я хотіла зробити нову еру себе. Еру красивого стану, еру високого стилю. І я знайшла цю людину. Я скажу на всю Україну: Аркадій, я тебе люблю. Це надзвичайно талановита людина", – зізналася співачка.

Зірка також додала, що скоро потішить шанувальників ефектним кліпом на пісню "Хороший парень". Кароль заінтригувала, що це буде просто "вибух мозку".

"Я вам обіцяю, ви такого ще не бачили... Навіть не думаєте, що я на таке здатна", – підсумувала вона.

Коротко про знаменитість:

Тіна Кароль – українська співачка, актриса і телеведуча. Народна артистка України. Тренерка вокального шоу "Голос країни" і ведуча проєкту "Танці з зірками". За версією популярної премії YUNA стала найкращою співачкою 2014 року, 2015 і 2018 років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Тіна Кароль 2 квітня випустила новий альбом під назвою "Красиво". Він складається з семи пісень, серед яких "Это любовь", "Хороший парень", "Любовники" та інші.