Кароль, Полякова, Притула та інші: українські зірки назвали улюблені традиції на Різдво
Українські зірки, серед які Тіна Кароль, Оля Полякова, Сергій Притула, Юрій Горбунов та інші, поділилися своїми улюбленими традиціями на Різдво Христове.
Так, Притула на різдвяні свята завжди вирушає в гори, а українська поп-діва Полякова відмовляється від корпоративів і цей день проводить виключно з родиною. Про це пише "24 канал".
Українська співачка Тіна Кароль виросла в Івано-Франківську. Вона зізнавалася, що вихована з повагою і шаною до українських звичаїв. З дитинства Тіна Кароль вивчала колядки та українські різдвяні традиції. А ось в Києві вона відчула нестачу духу Різдва, тому своєю творчістю спробувала популяризувати українську культуру завдяки шоу-програмі "Різдвяна історія з Тіною Кароль".
"Для мене існує два головних свята в році, на які повинна зібратися вся родина – це Великдень і Різдво. Я пам'ятаю, як ми ходили щедрували домівками, і нам дарували багато цукерок. Як переодягалися в костюми і готували вертеп", – згадала зірка .Оля Полякова
Поп-діва Оля Полякова розповідала, що Різдво – це єдине свято в році, яке вона може провести з сім'єю, а не на корпоративах чи концертах. Однак знаменита родина не обмежується святкуванням тільки в Україні і часто вирушає на різдвяні канікули на теплі курорти.
"На Святвечір ми готуємо 12 страв, як робила моя бабуся. Вона завжди готувала коливо – кашу з рису, маку та горіхів. І ми, навіть коли їдемо за кордон, в це свято обов'язково готуємо 12 страв. Просто замість звичної куті у нас на столі бувають креветки, восьминоги, якесь бананове листя", – поділилася артистка.Сергій Притула
Шоумен понад 10 років тому поклав початок особливій різдвяній традиції – проводити час між Новим роком і Різдвом в Карпатах з друзями і кумами. Велика компанія орендує майже половину готельного комплексу, катається на лижах і сноубордах, відпочиває в лазні, співає українських пісень під живий акомпанемент і водить хороводи.
Однак на саме Різдво Сергій Притула завжди опиняється в будинку батьків в рідному Збаражі на Тернопільщині. За святковим родинним столом шоумена звучать колядки, а близькі з різних куточків України обмінюються подарунками і грають в сніжки, якщо на вулиці лежить сніг.
"Гори, хороша погода і найкраща компанія – ось запорука гарного настрою, з яким ми приїхали до мами в Збараж на Різдво! Камін горить, кутя на столі, чекаємо колядників", – зазначив Притула.Ірина Федишин
Відома співачка зі Львова зізналася, що з дитинства традиційно проводить Різдво з сім'єю. І якщо маленькою мама огортала дочку в святковий хустку, щоб та з подругою колядувала у сусідів, то зараз Ірина Федишин сама приймає колядників. Дітей вона нагороджує гостинцями й грішми.
Зірка ретельно підходить і до різдвяного столу. Щорічно вона готує фірмові страви – чорнослив з горіхами і персики з сиром. Крім того, співачка ставить на святковий стіл кутю власного приготування, грибочки, вареники з капустою і оселедець.
"Маю правило – Різдво святкую вдома з родиною. 6 січня готую кутю, вареники з капустою. Люблю колядувати – "У Вифлеємі ніні новина", "Небо і земля", – розповідала Ірина Федишин.Юрій Горбунов
Популярний телеведучий розповів, що в їхній з Катею Осадчою сім'ї однаково люблять як новорічні, так і різдвяні свята. Для Горбунова зима асоціюється з безперервним святкуванням і метушнею. Якщо Новий рік подружжя може зустріти на роботі, то Різдво він обов'язково проводить з дружиною і сім'єю за щедрим столом з кутею.
"Різдво – це свято більш духовнне. Як мені здається, передсвяткові дні дуже важливі, тому що вони завжди пов'язані з передчуттям якоїсь казки, передчуттям приємного, нарешті вихідні дні", – говорив Горбунов.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як українські зірки співали популярні колядки на Різдво. Серед них – Тіна Кароль, Настя Каменських, Олег Винник, DZIDZIO, Олександр Пономарьов та інші.
Також нагадаємо, колядка "Нова радість стала" у виконанні українських зірок стала одним з найпопулярніших відео в YouTube. Незважаючи на те, що україномовні композиції нечасто потрапляють в тренди світового відеохостингу, святкова пісня закріпилася в десятці найбільш переглядаються роликів.