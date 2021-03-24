Каменських засвітила пружні сідниці на білосніжному пляжі. Фото

Популярна українська виконавиця Настя Каменських продемонструвала пружні сідниці в яскраво-блакитному купальнику.

Відповідний знімок з'явився на її сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Артистка позувала у відвертому бікіні, тримаючи в руках келих шампанського. На розкішних формах залишилися сліди від білосніжного піску, а у волоссі у Насті була гарна жовта квітка.

"Піднімаю келих за те, щоб кожна дівчинка в цьому році зробила собі таке ж фото в купальнику на фоні пальм на якомусь красивому пляжі", – підписала сонячний знімок співачка.

Шанувальники оцінили приголомшливу фізичну форму знаменитості, тому в коментарях не шкодують для неї приємних слів, а також погоджуються з написаним у пості:

"Сподіваюся, так і буде", "Золоті слова", "О, так...", "Ви просто бомба", "Хай буде так", "Або щоб кожен хлопчик у шортиках зміг дозволити привезти свою кохану дівчинку на гарний пляж".

Настя Каменських, також відома як NK, – українська співачка, акторка, ведуча, суддя і наставниця вокального шоу "Х-Фактор", суддя шоу "Маска".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва позувала в колготках у сітку і обтислому боді. У кадрі вона сиділа з виразним макіяжем, поклавши руки перед собою. В об'єктив зірка дивилася впевнено, а об'ємний рукав, який був схожий на величезну квітку, додавав її образу ще більше загадковості.