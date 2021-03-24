Каменских засветила упругие ягодицы на белоснежном пляже. Фото

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских продемонстрировала упругие ягодицы в ярко-голубом купальнике.

Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Артистка позировала в откровенном бикини, держа в руках бокал шампанского. На роскошных формах остались следы от белоснежного песка, а в волосах у Насти был красивый желтый цветок.

"Поднимаю бокал за то, чтобы каждая девочка в этом году сделала себе такую же фотку в купальнике на фоне пальм на каком-нибудь красивом пляже", – подписала солнечный снимок певица.

Поклонники оценили потрясающую физическую форму знаменитости, поэтому в комментариях не жалеют для нее приятных слов, а также соглашаются с написанным в посте:

"Надеюсь, так и будет", "Золотые слова", "О да…", "Вы просто бомба", "Да будет так", "Или чтобы каждый мальчик в шортиках смог позволить привезти свою любимую девочку на красивый пляж".

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница вокального шоу "Х-Фактор", судья шоу "Маска".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева позировала в колготках в сетку и обтягивающем боди. В кадре она сидела с выразительным макияжем, положив руки перед собой. В объектив звезда смотрела уверенно, а объемный рукав, который напоминал огромный цветок, добавлял ее образу еще больше загадочности.