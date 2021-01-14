Каменських станцювала тверк і дала поради, як схуднути після новорічних свят. Відео

Українська співачка Настя Каменських поділилася із шанувальниками відео, на якому станцювала тверк і назвала декілька вправ для того, щоб схуднути.

Відповідне відео знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що новорічні свята закінчилися і треба повертатися до активного режиму (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Так, щоб прийти у форму, Каменських порадила займатися тверком, який корисний для тіла і, на думку співачки, це красиво.

Крім того, можна робити вправи на основі латиноамериканських танців (зумби), оскільки це хороше кардіо.

Також головне – фітнес. Обов'язково потрібно робити 50 присідань, качати прес та інші частини тіла.

Нагадаємо, Настя Каменських – українська співачка, актриса, ведуча, суддя і наставниця українського вокального шоу "Х-Фактор".

20 травня 2015 року створила канал "NKblog".

Під час карантину у зв'язку зі світовою пандемією COVID-19 провела цикл спортивних тренувань у прямому ефірі Instagram.

Розробила і запустила на YouTube проєкт із відеотренуваннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських (NK) полетіла на зимові свята на Мальдіви і поділилася із шанувальниками знімками з відпочинку. Артистка позувала в купальнику, який підкреслив її підтягнуту фігуру.