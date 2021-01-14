Каменских станцевала тверк и дала советы, как похудеть после новогодних праздников. Видео

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками видео, на котором станцевала тверк и назвала несколько упражнений для того, чтобы похудеть.

Соответствующее видео знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Она отметила, что новогодние праздники закончились, и нужно возвращаться в активный режим (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Так, чтобы прийти в форму, Каменских посоветовала заниматься тверком, который полезен для тела и, по мнению певицы, это красиво.

Кроме того, можно делать упражнения на основе латиноамериканских танцев (зумбы), так как это хорошее кардио.

Также главное – фитнес. Обязательно нужно делать 50 приседаний, качать пресс и остальные части тела.

Напомним, Настя Каменских – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор".

20 мая 2015 года создала канал "NKblog".

Во время карантина в связи со всемирной пандемией COVID-19 провела цикл спортивных тренировок в прямом эфире Instagram.

Разработала и запустила на YouTube проект с видеотренировками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских (NK) улетела на зимние праздники на Мальдивы и поделилась с поклонниками снимками с отдыха. Артистка позировала в купальнике, который подчеркнул ее подтянутую фигуру.