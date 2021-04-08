Каменських показала сварку з Потапом. Відео

Софія Ковнір Люди 18:39, 8.04.2021 Оновлено: 18:39, 8.04.2021

Українська співачка Настя Каменських вирішила спонтанно поїхати в Мексику з мамою та подругами на зйомки реаліті-шоу "Девочки рулят", на що її чоловік Потап (Олексій Потапенко) бурхливо відреагував.

Артистка вирішила зняти реакцію коханого на відео і як виявилося, чоловік не в захваті від від'їзду дружини. Відповідний ролик Каменських опублікувала на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на заяву співачки Потап сказав, що він чоловік і все-таки повинен знати про такі сюрпризи заздалегідь. Коханий зірки зазначив, що вони завжди їздили разом і тому це не дуже правильно по відношенню до нього.

"А зі мною порадитися? Вибач, але я не розумію", – додав продюсер.

Пізніше, перебуваючи в Мексиці, Каменських повідомила, що розраховує на розуміння та підтримку чоловіка, а також сумує за ним.

Українська співачка Настя Каменських вирішила спонтанно поїхати в Мексику і сказала про це Потапу
Скриншот

Нагадаємо, в жовтні 2017 року Потап і Настя повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу. У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Маямі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, яка нагадувала обручку.

17 січня 2019-го Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про стосунки. Також Каменських виставляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.

Як розвивалися стосунки Каменських і Потапа з моменту заснування їхнього дуету читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, український продюсер Олексій Потапенко (Потап) заявив, що зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських він одружувався тричі.

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