Каменских показала ссору с Потапом. Видео

Украинская певица Настя Каменских решила спонтанно уехать в Мексику с мамой и подругами на съемки реалити-шоу "Девочки рулят", на что ее супруг Потап (Алексей Потапенко) бурно отреагировал.

Артистка решила снять реакцию любимого на видео и как оказалось, мужчина не в восторге от отъезда жены. Соответствующий ролик Каменских опубликовала на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на заявление певицы Потап сказал, что он муж и все-таки должен знать о таких сюрпризах заранее. Мужчина отметил, что они всегда ездили вместе и поэтому это не очень правильно по отношению к нему.

"А со мной посоветоваться? Извини, но я не понимаю", – добавил продюсер.

Позже, находясь в Мексике, Каменских сообщила, что рассчитывает на понимание и поддержку супруга, а также скучает за ним.

Украинская певица Настя Каменских решила спонтанно уехать в Мексику и сказала об этом Потапу Скриншот

Напомним, в октябре 2017 года Потап и Настя сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу. В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.

17 января 2019-го Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.

Как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания их дуэта – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) заявил, что со своей супругой, певицей Настей Каменских он женился трижды.