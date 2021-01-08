Каменських показала струнку фігуру в купальнику на Мальдівах

Українська співачка Настя Каменських (NK) полетіла на зимові свята на Мальдіви і поділилася з шанувальниками знімками з відпочинку. Артистка позувала в купальнику, який підкреслив її підтягнуту фігуру.

Відповідні кадри знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Фанати засипали Каменських компліментами (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на одному зі знімків співачка з'явилася в ніжно-блакитному купальнику з келихом шампанського в руках.

На іншому фото Каменських позує в чорному роздільному купальнику, який підкреслив її витончену фігуру.

Варто відзначити, що знаменитість на відпочинок вирушила разом зі своїм чоловіком Потапом (Олексієм Потапенко). Він також активно ділиться з підписниками мережі знімками з відпустки.

Шанувальники артистки прийшли в захват від її нових фото. Більшість оцінили фігуру Каменських і залишили їй приємні компліменти.

"Добре виглядаєш", "Ну не можна бути на світі красивою такою", "Виглядаєш прекрасно", "Красива", "Чудова фігурка", – пишуть люди в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських (NK) постала перед шанувальниками в сексуальному образі. Співачка позувала серед джунглів в облягаючому комбінезоні.