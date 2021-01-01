Каменських, Лобода і Мішина: як відсвяткували Новий рік знаменитості. Фото

Новорічну ніч знаменитості звикли зустрічати на сцені під час своїх виступів, проте пандемія коронавірусу 2020 року ввела свої правила.

Тепер, замість концертів, артисти могли спокійно відсвяткувати Новий рік у колі сім'ї, рідних і близьких. Українські знаменитості провели рік, що минає і показали в Instagram фото, як відзначили свято.

OBOREVATEL зібрав фотозвіт українських знаменитостей, як вони зустрічали Новий рік 2021.

Більшість артистів опублікували знімки в Instagram, де вони в колі сім'ї святкують Новий рік. Так, наприклад, українські ведучі Юрій Горбунов та Катя Осадча повеселилися вдома зі своїм сином, співачка Світлана Тарабарова з сім'єю зустріла Новий рік разом вдома, телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Христина Горняк також відзначили свято в близькому колі. Святкували настання 2021 роки разом новоспечена парочка Ксенія Мішина та Олександр Еллерт, які вирушили у свою першу подорож в Буковель.

Співачка Асоль

Володимир Остапчук та Христина Горняк

Павло Зібров

Настя Каменських

alyona alyona

Світлана Тарабарова

Юлія Саніна

Сергій і Сніжана Бабкіни

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт

Світлана Лобода

Лілія Подкопаєва

Юрій Горбунов та Катя Осадча

Альоша і Тарас Тополя

Вікторія Сміюха

Софія Ротару

Також раніше ексклюзивно для OBOREVATEL взяли участь в новорічному бліцопитуванні українські зірки: