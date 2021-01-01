Каменських, Лобода і Мішина: як відсвяткували Новий рік знаменитості. Фото

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Каменських, Лобода і Мішина: як відсвяткували Новий рік знаменитості. Фото

Новорічну ніч знаменитості звикли зустрічати на сцені під час своїх виступів, проте пандемія коронавірусу 2020 року ввела свої правила.

Тепер, замість концертів, артисти могли спокійно відсвяткувати Новий рік у колі сім'ї, рідних і близьких. Українські знаменитості провели рік, що минає і показали в Instagram фото, як відзначили свято.

OBOREVATEL зібрав фотозвіт українських знаменитостей, як вони зустрічали Новий рік 2021.

Більшість артистів опублікували знімки в Instagram, де вони в колі сім'ї святкують Новий рік. Так, наприклад, українські ведучі Юрій Горбунов та Катя Осадча повеселилися вдома зі своїм сином, співачка Світлана Тарабарова з сім'єю зустріла Новий рік разом вдома, телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Христина Горняк також відзначили свято в близькому колі. Святкували настання 2021 роки разом новоспечена парочка Ксенія Мішина та Олександр Еллерт, які вирушили у свою першу подорож в Буковель.

Співачка Асоль

Співачка Асоль.

Володимир Остапчук та Христина Горняк

Володимир Остапчук з дружиною.

Павло Зібров

Павло Зібров з сім'єю.

Настя Каменських

Настя Каменських.

alyona alyona

alyona alyona.

Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова з сім'єю.

Юлія Саніна

Юлія Саніна з чоловіком і сином.

Сергій і Сніжана Бабкіни

Сергій Бабкін з сім'єю.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт.

Світлана Лобода

Світлана Лобода з дочками.

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва біля ялинки.

Юрій Горбунов та Катя Осадча

Юрій Горбунов в ролі діда Мороза, Катя Осадча та їх син.

Альоша і Тарас Тополя

Співачка Альоша з чоловіком і дітьми.

Вікторія Сміюха

Віка з "НеАнгелів" біля новорічної ялинки.

Софія Ротару

Софія Ротару з сім'єю.

Також раніше ексклюзивно для OBOREVATEL взяли участь в новорічному бліцопитуванні українські зірки:

Новий рік 2021шоу-бизнесСвітлана ЛободаКсенія МішинаНастя Каменських (NK)