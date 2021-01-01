Каменских, Лобода и Мишина: как отметили Новый год знаменитости. Фото

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Каменских, Лобода и Мишина: как отметили Новый год знаменитости. Фото

Новогоднюю ночь знаменитости привыкли встречать на сцене во время своих выступлений, однако пандемия коронавируса в 2020 году ввела свои правила.

Теперь, вместо концертов, артисты могли спокойно отпраздновать Новый год в кругу семьи, родных и близких. Украинские знаменитости провели уходящий год и показали в Instagram фото, как отметили праздник.

OBOREVATEL собрал фотоотчет украинских знаменитостей, как они встречали Новый год 2021.

Большинство артистов опубликовали снимки в Instagram, где они в кругу семьи празднуют Новый год. Так, к примеру, украинские ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая повеселились дома со своим сыном, певица Светлана Тарабарова с семьей встретила Новый год вместе дома, телеведущий Владимир Остапчук и его супруга Кристина Горняк также отметили праздник в близком кругу. Праздновали наступление 2021 года вместе новоиспеченная парочка Ксения Мишина и Александр Эллерт, которые отправились в свое первое путешествие в Буковель.

Певица Асоль

Певица Асоль .

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Владимир Остапчук с супругой.

Павел Зибров

Павел Зибров с семьей.

Настя Каменских

Настя Каменских.

alyona alyona

alyona alyona.

Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова с семьей.

Юлия Санина

Юлия Санина с супругом и сыном.

Сергей и Снежана Бабкины

Сергей Бабкин с семьей.

Ксения Мишина и Александр Эллерт

Ксения Мишина и Александр Эллерт.

Светлана Лобода

Светлана Лобода с дочерьми.

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева возле елки.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая

Юрий Горбунов в роли деда Мороза, Катя Осадча и их сын.

Алеша и Тарас Тополя

Певица Алеша с супругом и детьми.

Виктория Смеюха

Вика из "НеАнгелов" возле новогодней елки.

София Ротару

София Ротару с семьей.

Также ранее эксклюзивно для OBOREVATEL приняли участие в новогоднем блиц-опросе украинские звезды:

Новый год 2021шоу-бизнесСветлана ЛободаКсения МишинаНастя Каменских (NK)