Каменских, Лобода и Мишина: как отметили Новый год знаменитости. Фото

Новогоднюю ночь знаменитости привыкли встречать на сцене во время своих выступлений, однако пандемия коронавируса в 2020 году ввела свои правила.

Теперь, вместо концертов, артисты могли спокойно отпраздновать Новый год в кругу семьи, родных и близких. Украинские знаменитости провели уходящий год и показали в Instagram фото, как отметили праздник.

OBOREVATEL собрал фотоотчет украинских знаменитостей, как они встречали Новый год 2021.

Большинство артистов опубликовали снимки в Instagram, где они в кругу семьи празднуют Новый год. Так, к примеру, украинские ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая повеселились дома со своим сыном, певица Светлана Тарабарова с семьей встретила Новый год вместе дома, телеведущий Владимир Остапчук и его супруга Кристина Горняк также отметили праздник в близком кругу. Праздновали наступление 2021 года вместе новоиспеченная парочка Ксения Мишина и Александр Эллерт, которые отправились в свое первое путешествие в Буковель.

Певица Асоль

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Павел Зибров

Настя Каменских

alyona alyona

Светлана Тарабарова

Юлия Санина

Сергей и Снежана Бабкины

Ксения Мишина и Александр Эллерт

Светлана Лобода

Лилия Подкопаева

Юрий Горбунов и Катя Осадчая

Алеша и Тарас Тополя

Виктория Смеюха

София Ротару

Также ранее эксклюзивно для OBOREVATEL приняли участие в новогоднем блиц-опросе украинские звезды: