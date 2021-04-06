Як виглядають без гриму дівчинка з "Дзвінка", Пеннівайз, Черниця та інші герої фільмів жахів. Фото

Складно уявити, скільки часу і зусиль йде на те, щоб створити грим для фантастичних кінострічок жахів. Власниця студії реквізитів для Геловіну Fxattics Анджела Норріс показала акторів, які зіграли знамениті ролі у фільмах жахів.

Жінка за допомогою комп'ютерної графіки поставила реальних акторів і їхніх героїв поруч. OBOZREVATEL зібрав найяскравіші перевтілення, які отримали шалену популярність.

Володаря темряви, Пеннівайза і Френка-ен-Фертера зіграв Тім Каррі у фільмах "Легенда", "Шоу жахів Роккі хоррора" і "Воно".

"Бітлджус" – фентезі-комедія, де грав Майкл Кітон. Кінострічку нагородили премією "Оскар" у номінації "Найкращий грим".

Анджела розповіла Bored Panda: "Студія Fxattics спеціалізується на реквізитах і масках на Геловін. Ми з командою намагаємося створювати твори мистецтва, щоб збільшити активність на сторінках у соцмережах. Перший монтаж був із клоуном Твісті, оскільки багато людей не знає, що актором був Джон Керролл Лінч".

Анджела робить те, що їй подобається й отримує відгук від аудиторії, оскільки багато хто також любить жахи. Для проєкту жінка вибирала найпопулярніших персонажів.

Художниця разом із чоловіком Аланом керує студією Fxattics. Подружжя має двох дітей, які часто виступають моделями в рекламних відео Fxattics Studios.

Повсякденне життя, незважаючи на всю його напруженість, темп і стреси, позбавлене яскравих емоцій. Фільми жахів, трилери, комп'ютерні страшні відео дають можливість вийти за межі звичного світу і пережити гострі відчуття.

Визначити одну найлякливішу сцену у фільмі "Воно" важко: будь-яка поява клоуна Пеннівайза на екрані лякає до смерті.

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