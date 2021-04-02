"Холостяк" Заливако поцілувався зі ще однією учасницею на проєкті. Фото
У п'ятницю, 2 квітня, на телеканалі СТБ показали п'ятий випуск романтичного реаліті "Холостяк 11". Михайло Заливако поцілував учасницю Дашу Ставничу під час їхнього побачення.
Так, вони вибрали екстремальний варіант дозвілля – вирушили в "Кімнату жахів" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Дівчина сказала, що дуже боїться, але чоловік узяв усе у свої руки і потрібними словами заспокоїв Дашу.
Після веселої розваги між Дашею і Михайлом відбулася відверта розмова. І в якийсь момент "холостяк" поцілував дівчину. Він зізнався, що вона підкорила його своєю щирістю та добротою.
Також у п'ятому ефірі головний герой розсекретив, що відтепер не буде дарувати троянди під час побачень. Квіти дівчата зможуть отримати безпосередньо на церемонії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у третьому випуску реаліті "Холостяк" на телеканалі СТБ відбувся перший поцілунок між головним героєм Михайлом Заливаком й учасницею Юлією.
На "Холостяку" відбувся грандіозний бал. Учасниці протягом усього тижня готувалися до урочистого заходу і вивчали основні правила поведінки.
Хто покинув шоу "Холостяк" у четвертому випуску. Головний герой Михайло Заливако попрощався відразу з двома учасницями: Анною Гузєєвою і Вікторією Завгородньою.