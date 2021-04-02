"Холостяк" Заливако поцілувався зі ще однією учасницею на проєкті. Фото

У п'ятницю, 2 квітня, на телеканалі СТБ показали п'ятий випуск романтичного реаліті "Холостяк 11". Михайло Заливако поцілував учасницю Дашу Ставничу під час їхнього побачення.

Так, вони вибрали екстремальний варіант дозвілля – вирушили в "Кімнату жахів" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Дівчина сказала, що дуже боїться, але чоловік узяв усе у свої руки і потрібними словами заспокоїв Дашу.

Після веселої розваги між Дашею і Михайлом відбулася відверта розмова. І в якийсь момент "холостяк" поцілував дівчину. Він зізнався, що вона підкорила його своєю щирістю та добротою.

Також у п'ятому ефірі головний герой розсекретив, що відтепер не буде дарувати троянди під час побачень. Квіти дівчата зможуть отримати безпосередньо на церемонії.

Михайло Заливако поцілувався з Дашею. instagram.com/holostyakstb

Як повідомляв OBOZREVATEL: