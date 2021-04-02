"Холостяк" Заливако поцеловался с еще одной участницей на проекте. Фото
В пятницу, 2 апреля, на телеканале СТБ показали пятый выпуск романтического реалити "Холостяк 11". Михаил Заливако поцеловал участницу Дашу Ставничу во время их свидания.
Так, они выбрали экстремальный вариант досуга – отправились в "Комнату ужасов" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Девушка сказала, что очень боится, но мужчина взял все в свои руки и нужными словами успокоил Дашу.
После веселого развлечения между Дашей и Михаилом состоялся откровенный разговор. И в какой-то момент "холостяк" поцеловал девушку. Он признался, что она покорила его своей искренностью и бесконечной добротой.
Также в пятом эфире главный герой рассекретил, что отныне не будет дарить розы во время свиданий. Их девушки смогут получить непосредственно на церемонии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в третьем выпуске реалити "Холостяк" на телеканале СТБ состоялся первый поцелуй между главным героем Михаилом Заливако и участницей Юлией.
На "Холостяке" состоялся грандиозный бал. Участницы на протяжении всей недели готовились к торжественному мероприятию и изучали основные правила поведения.
Кто покинул шоу "Холостяк" в четвертом выпуске. Главный герой Михаил Заливако попрощался сразу с двумя участницами: Анной Гузеевой и Викторией Завгородней.