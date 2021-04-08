Хлопець 8-річної Маханець показав себе з макіяжем і заговорив про геїв. Фото

Юля Ухіна Люди 13:54, 8.04.2021 Оновлено: 14:02, 8.04.2021

Український блогер 13-річний Паша Пай, який потрапив у скандал через стосунки з 8-річною Міланою Маханець, поділився із шанувальниками фото, на якому позував з яскравим макіяжем з блискітками.

Відповідний знімок він опублікував на особистій сторінці в Instagram. Підліток таким іронічним способом вирішив відповісти на чутки про свою орієнтацію, зазначивши, що не потрібно судити людей за зовнішністю (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо у мене дівчачий голос, як багато хто говорить, і кривляння – це не означає, що я гей. Зараз багато блогерів, зокрема Даня Мілохін та Моргенштерн, фарбують нігті, носять сережки, роблять макіяж... Але це не означає, що вони геї", – заявив Паша.

Паша Пай показав себе з макіяжем
Instagram Паші Пая

Крім того, Пай уточнив, що у нього є дівчина, тому він "точно не гей". Хлопець додав, що розмістив цю публікацію "по приколу", а фото зробив давним-давно.

Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал через роман 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая. Діти показували в мережі відверті обійми і поцілунки, через що користувачі були обурені.

8-річна Мілана Маханець і 13-річний Паша Пай

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL:

  • поліція відкрила кримінальне провадження через стосунки 8-річної українки з 13-річним блогером. Мати Мілани Маханець викликали в поліцію для надання свідчень.

  • Дідусем 8-річної Маханець, що потрапила в скандал, виявився чиновник Верховної Ради – Сергій Шумейко. За словами чоловіка, він не особливо цікавиться скандалом навколо дівчинки.

  • Психологиня Катерина Гольцберг заявила, що поведінка 8-річної українки Мілани Маханець не відповідає віковим особливостям розвитку дитини.

  • Тато Маханець вперше відреагував на інцидент. Чоловік заявив, що шокований тим, що відбувається, і додав, що вважає ситуацію "м'яко кажучи, неправильною".

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