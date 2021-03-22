Гурт "Без обмежень" запустив челендж, в якому змінюють обличчя

Гурт "Без обмежень" запустив челендж під пісню "Буду з тобою", в якому за допомогою програми Reface можна міняти обличчя на відео.

Ролик на відомий хіт українського гурту посів перше місце в розділі "Популярне в Україні". Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі "Без обмежень" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, за п'ять днів челенджу понад 7 тисяч користувачів змінили своє обличчя на обличчя головного героя кліпу, соліста Сергія Танчинця.

Крім того, до такої розваги приєдналися і українські знаменитості, серед яких Євген Кошовий, Андрій Чорновіл, Слава Дьомін, Денис, Жупнік та інші.

Гурт "Без обмежень" запустив челендж під пісню "Буду з тобою" Скриншот

До такої розваги приєдналися і українські знаменитості Скриншот

"Перш за все, хочу сказати велике дякую всім, хто не побоявся і взяв участь у нашому челенджі спільно з Reface. Нашою метою було подарувати вам позитивний настрій, і нам це вдалося, адже ви були дуже активними! Челендж триває", – сказав Танчинець.

За п'ять днів челенджу понад 7 тисяч користувачів змінили своє обличчя Скриншот

Ролик на відомий хіт українського гурту посів перше місце в розділі "Популярне в Україні" Скриншот

Варто зазначити, що Reface – це мобільний додаток, що дозволяє користувачам замінювати обличчя у відео або GIF за кілька секунд. Додаток базується на основі технології GAN, яка досягає високого розширення під час генерації зображень.

Нагадаємо, раніше український гурт "Без обмежень" на честь 22-річчя презентував нову пісню і кліп під назвою "Поклянись. Поцілуй. Обійми". Композиція – про спектр емоцій, який проживають люди протягом подружнього життя.

Також лідер групи "Без обмежень" Сергій Танчинець розповів, як вони ставляться до запису російськомовних пісень. За його словами, в альбомі 2015 року в них були пісні російською мовою, але вони їх записали раніше – ще у 2010 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український рок-гурт "Без обмежень" презентував у мережі емоційний кліп на пісню "Воля", яка також стала саундтреком до військової драми "Позивний "Бандерас".