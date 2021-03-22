Группа "Без обмежень" запустила челлендж, в котором меняют лица

Группа "Без обмежень" запустила челлендж под песню "Буду з тобою", в котором с помощью приложения Reface можно менять лица на видео.

Ролик на известный хит украинской группы занял первое место в разделе "Популярное в Украине". Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе "Без обмежень" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, за пять дней челленджа более 7 тысяч пользователей изменили свое лицо на лицо главного героя клипа, солиста Сергея Танчинца.

Кроме того, к такому развлечению присоединились и украинские знаменитости, среди которых Евгений Кошевой, Андрей Черновол, Слава Демин, Денис, Жупник и другие.

Группа "Без обмежень" запустила челлендж под песню "Буду з тобою" Скриншот

К такому развлечению присоединились и украинские знаменитости Скриншот

"Прежде всего, хочу сказать большое спасибо всем, кто не побоялся и принял участие в нашем челлендже совместно с Reface. Нашей целью было подарить вам позитивное настроение, и нам это удалось, ведь вы были очень активными! Челлендж продолжается", – сказал Танчинец.

За пять дней челленджа более 7 тысяч пользователей изменили свое лицо Скриншот

Ролик на известный хит украинской группы занял первое место в разделе "Популярное в Украине" Скриншот

Стоит отметить, что Reface – это мобильное приложение, которое позволяет пользователям заменять лицо в видео или GIF за несколько секунд. Приложение базируется на основе технологии GAN, которая достигает высокого разрешения при генерации изображений.

Напомним, ранее украинская группа "Без обмежень" в честь 22-летия презентовала новую песню и клип под названием "Поклянись. Поцілуй. Обійми". Композиция – о спектре эмоций, который проживают люди в течение супружеской жизни.

Также лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец рассказал, как они относятся к записи русскоязычных песен. По его словам, в альбоме 2015 года у них были песни на русском языке, но они их записали раньше – еще в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская рок-группа "Без обмежень" представила в сети эмоциональный клип на песню "Воля", которая также стала саундтреком к военной драме "Позывной "Бандерас".