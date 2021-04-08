Топ модних провалів перших леді та членів королівської сім'ї, які обговорювали всі

На публічних заходах всі погляди приковано до перших леді та членів королівських сімей. Будь-який модний промах не залишиться без уваги світових ЗМІ.

Не завжди зірковим леді вдається дотримуватися всіх протоколів, тому їхнє вбрання часто критикують у мережі. OBOZREVATEL зібрав 5 яскравих прикладів, коли світський вихід обернувся провалом.

Дружина президента США Джилл Байден стала центром обговорень після того, як вийшла на публіку в зухвалому образі. 69-річну жінку сфотографували на виході з літака в чорній куртці, спідниці вище від коліна і ботильйонах на високих підборах. Окрему увагу привернули сміливі панчохи в сіточку з візерунками. Користувачі соцмереж назвали образ першої леді занадто зухвалим.

Джилл Байден одягла екстравагантні панчохи в сіточку. Mandel Ngan/Reuters

Дружина експрезидента США Меланія Трамп часто з'являлася на публіці в яскравих, звабливих, але іноді недоречних вбраннях. Наприклад, на її куртці було написано: "Мені дійсно наплювати", коли жінка зустрічалась з дітьми-мігрантами.

Меланія Трамп неодноразово одягала недоречні вбрання.

Принцеса Беатріс неодноразово одягала яскраві капелюшки, які потім обговорювали соцмережі. Ще жодному головному убору не присвячувалося стільки мемів і жартів.

Принцесса Беатріс часто одягає екстравагантні капелюхи.

Жінки з королівської родини повинні носити капелюшки на офіційних заходах. Грань між "елегантно" і "комічно" дуже тонка. Частіше за інших критики зазнають капелюшки герцогині Корнуольської.

Герцогиня Корнуольська часто з'являється в екстравагантних капелюхах. Instagram/clarencehouse

Меган Маркл часто порушувала королівський дрес-код. Під час світського виходу герцогиня обрала синє вбрання з напівпрозорою спідницею. Її білизну у формі шортиків було видно через тканину.

Меган Маркл часто порушувала королівський дрес-код.

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