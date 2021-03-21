Як пройшов дев'ятий випуск "Голосу країни-11": несподіваний дует і сльози Наді Дорофєєвої

У неділю, 21 березня, на телеканалі "1+1" показали дев'ятий випуск популярного вокального шоу "Голос країни-11". Під час останнього раунду "вокальних боїв", стало відомо, хто з учасників вийде в прямий ефір.

З 16 вокалістів у кожній команді зіркових тренерів залишилося тільки по 8. OBOZREVATEL стежив за головними подіями на шоу і розповість про всі найцікавіші моменти (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Батли цього ефіру почала команда Тіни Кароль. Першими на сцену вийшли вокалісти Денис Потреваєв і Євгенія Фролова. Вони виконали хіт Басти і Zivert – "Неболей". Тіна зробила вибір на користь Дениса, а Євгенія покинула шоу.

Наступними на сцену проєкту вийшли учасники з команди Олега Винника Ірина Шабан та Андрій Кудінов. Вони виконали пісню Lady Gaga і Bradley Cooper під назвою "Shallow". Тренер зробив вибір на користь Андрія, а Ірина покинула шоу.

Далі здивували ефектним виступом учасники команди MONATIK Володимир Хоменко та Євгенія Семьохіна. Вокалісти виконали на сцені шоу хіт Каньє Веста – "Closed On Sunday". Тренер зробив вибір на користь Володимира, а Надя Дорофєєва "вкрала" у свою команду Євгенію. Таким чином, Марія Рак залишає проєкт.

Учасники команди Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський та Микита Леонтьєв підкорили суддів і глядачів своїм виступом. Вони виконали пісню Христини Соловій – "Тримай." Надя зробила вибір на користь Сергія, а Микита покинув шоу.

Колишній моряк Володимир Каверін та актор Віталій Борисюк з команди Олега Винника виконали пісню свого тренера під назвою "Вовчиця". Винник зробив вибір на користь Віталія, а Володимир покинув шоу.

Потім учасники Микита Ломакін та Саулє Жумабекова з команди Тіни Кароль виконали пісню "Earned It". Зіркова суддя заявила, що Микита продовжить вокальну боротьбу. Саулє покинула музичне шоу.

Далі на сцені з'явилися учасники команди MONATIK Олександр Біляк і Анна Гадомич, виконавши композицію "Torn". Тренер запропонував вокалістам об'єднатися в дует, і вони погодилися. Олександр і Анна продовжують свою участь у шоу.

Учасники Олександр Лім та Олена Левашова виконали на сцені шоу легендарний хіт Тіни Кароль – "Закрити твої очі". Надя Дорофєєва вибрала Олену, а Олег Винник "вкрав" у свою команду Олександра. Таким чином, Євген Шарманов залишає проєкт.

Після цього підкорювати сцену музичного шоу вийшли учасники команди Олега Винника Костянтин Нікулін та Богдан Муха. Вони виконали пісню "Send me an angel". В результаті Винник обрав Богдана, а Костянтин покинув шоу.

Учасниці Вікторія Гнатюк і Mary Soddy з команди Тіни Кароль виконали на сцені шоу пісню "Горіла сосна, палала". Тіна зробила вибір на користь Вікторії, а школярка Mary Soddy покинула шоу.

Вокальні бої продовжили вокалісти Андрій Смерека та Аліса Стрига з команди MONATIK. Вони виконали пісню "Дим" гурту "Время и Стекло". В результаті Дмитро обрав Андрія, а Аліса покинула шоу.

Ірина Ебралідзе і Лаура Марті з команди Наді Дорофєєвої виконали на сцені шоу пісню "In The Shadows". Надя обрала Ірину, а Олег Винник "вкрав" до себе в команду Лауру.

Бек-вокаліст Сергій Коваленко і кухар Андрій Діденко з команди Олега Винника виконали пісню "Майже Весна" гурту "Океан Ельзи". Тренер зробив вибір на користь Андрія, а Сергій покинув шоу.

Потім сцену вийшли ексучасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і зірка Рівного Юлія Тимочко з команди Тіни Кароль. Жінки неймовірно заспівали хіт Алли Пугачової "Две звезды". Виступ запам'ятався не лише яскравим "вокальним боєм", а й несподіваним рішенням Мейхер піти з шоу.

Підопічні Наді Дорофєєвої Петро Чернишенко і Владислав Хохлан переспівали хіт Кузьми Скрябіна "Спи собі сама". В результаті Дорофєєва зробила вибір на користь Петра, а Владислав покинув шоу.

Останніми в цьому епізоді виступили вокалісти з команди MONATIK Саша Таб і Олександра Ганапольська. Вони заспівали Михей і Джуманджі & Інна Стіл – "Туда". Глядачі побачать в наступному етапі Сашу Таба.

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