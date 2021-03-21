Как прошел девятый выпуск "Голоса країни-11": неожиданный дуэт и слезы Нади Дорофеевой

В воскресенье, 21 марта, на телеканале "1+1" показали девятый выпуск популярного вокального шоу "Голос країни-11". Во время последнего раунда "вокальных боев", стало известно, кто из участников выйдет в прямой эфир.

С 16 вокалистов в каждой команде звездных тренеров осталось только по 8. OBOZREVATEL следил за главными событиями на шоу и расскажет о всех самых интересных моментах (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Батлы этого эфира начала команда Тины Кароль. Первыми на сцену вышли вокалисты Денис Потреваев и Евгения Фролова. Они исполнили хит Басты и Zivert – "Не болей". Тина сделала выбор в пользу Дениса, а Евгения покинула шоу.

Следующими на сцену проекта вышли участники из команды Олега Винника Ирина Шабан и Андрей Кудинов. Ониисполнили песню Lady Gaga и Bradley Cooper под названием "Shallow". Тренер сделал выбор в пользу Андрея, а Ирина покинула шоу.

Далее удивили эффектным выступлением участники команды MONATIK Владимир Хоменко и Евгения Семехина. Вокалисты исполнилина сцене шоухит Канье Уэста– "Closed On Sunday". Тренер сделал выбор в пользу Владимира, а Надя Дорофеева "украла" в свою в команду Евгению. Таким образом, Мария Рак покидает проект.

Участники команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский и Никита Леонтьев покорили суддей и зрителей своим выступлением. Они исполнили песню Кристины Соловий – "Тримай." Надя сделала выбор в пользу Сергея, а Никита покинул шоу.

Бывший моряк Владимир Каверин и актер Виталий Борисюк из команды Олега Винника исполнили песню своего тренера под названием "Вовчиця". Винник сделал выбор в пользу Виталия, а Владимир покинул шоу.

Затем участники Никита Ломакин и Сауле Жумабекова из команды Тины Кароль исполнили песню "Earned It". Звездная судья заявила, что Никита продолжит вокальную борьбу. Сауле покинула музыкальное шоу.

Далее на сцене появились участники команды MONATIK Александр Беляк и Анна Гадомич, исполнив композицию "Torn". Тренер предложил вокалистам объединиться в дуэт, и они согласились. Александр и Анна продолжают свое участие в шоу.

Участники Александр Лим и Алена Левашева исполнили на сцене шоу легендарный хит Тины Кароль –"Закрили твої очі". Надя Дорофеева выбрала Алену, а Олег Винник "украл" в свою команду Александра. Таким образом, Евгений Шарманов покидает проект.

После этого покорять сцену музыкального шоу вышли участники команды Олега Винника Константин Никулин и Богдан Муха. Они исполнили песню "Send me an angel". В результате Винник выбрал Богдана, а Константин покинул шоу.

Участницы Виктория Гнатюк и Mary Soddy из команды Тины Кароль исполнили на сцене шоу песню "Горіла сосна, палала". Тина сделала выбор в пользу Виктории, а школьница Mary Soddy покинула шоу.

Вокальные бои продолжили вокалисты Андрей Смерека и Алиса Стрига из команды MONATIK. Они исполнили песню "Дим" группы "Время и Стекло". В результате Дмитрий выбрал Андрея, а Алиса покинула шоу.

Ирина Ебралидзе и Лаура Марти из команды Нади Дорофеевой исполнили на сцене шоу песню "In The Shadows". Надя выбрала Ирину, а Олег Винник "украл" к себе в команду Лауру.

Бэк-вокалист Сергей Коваленко и повар Андрей Диденко из команды Олега Винника исполнили песню "Майже Весна" группы "Океан Ельзи". Тренер сделал выбор в пользу Андрея, а Сергей покинул шоу.

Затем сцену вышли экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и звезда Ровно Юлия Тимочко из команды Тины Кароль. Женщины невероятно спели хит Аллы Пугачевой "Две звезды". Выступление запомнилось не только ярким "вокальным боем", а и неожиданным решением Мейхер уйти из шоу.

Подопечные Нади Дорофеевой Петр Чернышенко и Владислав Хохлан перепели хит Кузьмы Скрябина "Спи собі сама". В результате Дорофеева сделала выбор в пользу Петра, а Владислав покинул шоу.

Последними в этом эпизоде выступили вокалисты из команды MONATIK Саша Таб и Александра Ганапольская. Они спели Михей и Джуманджи & Инна Стил – "Туда". Зрители увидят в следующем этапе Сашу Таба.

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