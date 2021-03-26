Голлівудська зірка Емма Стоун вперше стала мамою – ЗМІ

У ЗМІ повідомили, що голлівудська кінозірка Емма Стоун вперше стала мамою. Дитина з'явилася на світ 13 березня в Лос-Анджелесі, але про радісну подію повідомили тільки в п'ятницю, 26 березня.

Поки невідомо, хто саме народився у знаменитості та її чоловіка режисера-телевізійника Дейва Маккері. Про це пише видання TMZ з посиланням на власні джерела.

Зазначимо, що свою вагітність Стоун ретельно приховувала протягом декількох місяців. У лютому актриса прогулялася по Нью-Йорку з великим животом і була помічена папараці під час того, коли виходила з бутика і сідала в машину.

Роман Стоун і Маккері почався в грудні 2016 року. До цього Стоун зустрічалася зі своїм партнером із фільму "Нова Людина-павук" Ендрю Гарфілдом. У вересні 2020 пара таємно повінчалася в США.

Емма Стоун відома за такими голлівудськими стрічками, як "Ла-Ла Ленд", "Бьордмен", "Відмінниця легкої поведінки", "Нова Людина-павук", "Фаворитка" "Битва статей" та іншими.

Дейв Маккері – американський комік, письменник і режисер. З 2013 по 2019 рік він обіймав посаду директора сегмента Saturday Night Live. Під час навчання в коледжі він створив скетч-комедійний гурт "Добрий сусід".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча, модель і актриса Василіса Фролова вперше стала мамою і розсекретила ім'я малюка.