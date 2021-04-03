Герцог із "Бріджертонів" не зніматиметься в продовженні серіалу: названо причину

Зірка серіалу "Бріджертон", який зіграв у стрічці герцога Гастінгса, Реге-Жан Пейдж більше не буде зніматися в продовженні серіалу. Артист не з'явиться в другому сезоні телешоу.

Про те, що Пейдж не братиме участі в зйомках нового сезону, повідомили в Instagram серіалу. Однак причину такого рішення представники так і не назвали.

"Поки всі погляди звернені до лорда Ентоні Бріджертона і його пошуку віконтеси, ми прощаємося з Реге-Жаном Пейджем, який так тріумфально грав герцога Гастінгса. Нам не вистачатиме Саймона на екрані, але він завжди буде частиною сім'ї Бріджертонів", – повідомили представники серіалу.

Реге-Жан Пейдж не братиме участі в зйомках нового сезону. Instagram серіалу Бріджертон

Зі свого боку прокоментував свій вихід із телешоу і сам Пейдж. Так, чоловік зізнався, що не планував надовго затримуватися в шоу. Ще на початку зйомок він розумів, що візьме участь лише на один сезон і, найімовірніше, це стало причиною його виходу з серіалу.

До речі, старт зйомок другого сезону "Бріджертонів" запланований на весну 2021 року.

Старт зйомок другого сезону "Бріджертонів" запланований на весну 2021 року. скриншот із відео

Нагадаємо, "Бріджертони" – романтична драма, заснована на серії книг письменниці Джулії Квін. Шоу розповідає історію родини з вищого світу Лондона епохи Регентства. Творцем серіалу є Кріс Ван Дьюс, який раніше працював над проєктом "Анатомія пристрасті". Прем'єра серіалу відбулася 25 грудня 2020 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, зірку серіалу "Бріджертони", який зіграв у стрічці герцога Гастінгса, Реге-Жан Пейдж застукали за обіймами з коханою в Лондоні.