Герцог из "Бриджертонов" не будет сниматься в продолжении сериала: названа причина

Звезда сериала "Бриджертоны", который сыграл в ленте герцога Гастингса, Реге-Жан Пейдж больше не будет сниматься в продолжении сериала. Артист не появится во втором сезоне телешоу.

О том, что Пейдж не будет участвовать в съемках нового сезона, сообщили в Instagram сериала. Однако причину такого решения представители так и не назвали

"Пока все взоры обращены к лорду Энтони Бриджертону и его поиску виконтессы, мы прощаемся с Реге-Жаном Пейджем, который так триумфально играл герцога Гастингса. Нам будет не хватать Саймона на экране, но он всегда будет частью семьи Бриджертонов", – сообщили представители сериала.

Реге-Жан Пейдж не будет участвовать в съемках нового сезона. Instagram сериала Бриджертоны

В свою очередь прокомментировал свой уход из телешоу и сам Пейдж. Так, мужчина признался, что не планировал надолго задерживаться в шоу. Еще в начале съемок он понимал, что примет участие лишь на один сезон и скорее всего, это послужило причиной его ухода из сериала.

К слову, старт съемок второго сезона "Бриджертонов" запланирован на весну 2021 года.

Старт съемок второго сезона "Бриджертонов" запланирован на весну 2021 года. скриншот с видео

Напомним, "Бриджертоны" – романтическая драма, основанная на серии книг писательницы Джулии Куин. Шоу рассказывает историю семьи из высшего общества Лондона эпохи Регентства. Создателем сериала является Крис Ван Дьюсен, ранее работавший над проектом "Анатомия страсти". Премьера сериала состоялась 25 декабря 2020 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, звезду сериала "Бриджертоны", который сыграл в ленте герцога Гастингса, Реге-Жан Пейдж застукали за объятиями с возлюбленной в Лондоне.