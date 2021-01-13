Еллерт зізнався, чому досі не познайомив Мішину з батьками

Юля Ухіна Люди 18:35, 13.01.2021

Переможець реаліті-шоу "Холостячка" Олександр Еллерт зізнався, що досі не познайомив Ксенію Мішину зі своїми батьками через те, що вони знаходяться на Донбасі.

Також комік зазначив: йому багато хто говорив, що познайомити кохану жінку з родичами можна через засоби відеозв'язку, такі як Zoom або Skype, але йому такий варіант не подобається. Такими подробицями Еллерт поділився в інтерв'ю YouTube-програмі "Зе Интервьюер" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я не хочу жінку, яку кохаю, знайомити, як в ось цих стереотипних гумористичних програмах. Коли батьки сидять в трусах, а потім випадково встають. Я не хочу. Я хочу наживо. Я прекрасно розумію, як буде реагувати мама, яка вона жива людина, яка вона активна. Я вважаю, що жива зустріч набагато крутішою буде", – заявив Еллерт.

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина
пресслужба СТБ

Нагадаємо, що у фінальному випуску "Холостячки" головна героїня Ксенія Мішина познайомила Олександра Еллерта зі своїм батьком. Також комік знайомий з 8-річним сином актриси Платоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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