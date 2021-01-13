Еллерт зізнався, чому досі не познайомив Мішину з батьками
Переможець реаліті-шоу "Холостячка" Олександр Еллерт зізнався, що досі не познайомив Ксенію Мішину зі своїми батьками через те, що вони знаходяться на Донбасі.
Також комік зазначив: йому багато хто говорив, що познайомити кохану жінку з родичами можна через засоби відеозв'язку, такі як Zoom або Skype, але йому такий варіант не подобається. Такими подробицями Еллерт поділився в інтерв'ю YouTube-програмі "Зе Интервьюер" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
"Я не хочу жінку, яку кохаю, знайомити, як в ось цих стереотипних гумористичних програмах. Коли батьки сидять в трусах, а потім випадково встають. Я не хочу. Я хочу наживо. Я прекрасно розумію, як буде реагувати мама, яка вона жива людина, яка вона активна. Я вважаю, що жива зустріч набагато крутішою буде", – заявив Еллерт.
Нагадаємо, що у фінальному випуску "Холостячки" головна героїня Ксенія Мішина познайомила Олександра Еллерта зі своїм батьком. Також комік знайомий з 8-річним сином актриси Платоном.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вибрала Олександра Еллерта серед 16 претендентів на її серце.
Чоловік уперше після фіналу прокоментував перемогу на романтичному реаліті і в уїдливій формі відповів усім тим, хто висловився про нібито невдалий вибір Мішиної.
"Холостячка" підтримала свого обранця і відповіла його хейтерам.
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з'їхалися на третій день після закінчення шоу "Холостячка". Разом із ними живе 8-річний син актриси Платон.