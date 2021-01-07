Ексучасник "Холостячки" про Мішину: шкодую, що не пішов з проєкту, історія занадто роздута

Учасник романтичного реаліті "Холостячка" Андрій Рибак, який був одним з фаворитів актриси Ксенії Мішиної, висловився про свою участь в шоу і заявив, що шкодує, що не пішов з проекту самостійно.

Так, за словами чоловіка, він занадто драматизував свої відносини з Мішиною на реаліті і зараз вважає, що їх спільна історія була "занадто роздута". Про це він розповів в інтерв'ю для YouTube-проекту True Story (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Андрій заявив, що в умовах проекту йому складно було розпізнати свої справжні почуття. Якийсь час він був упевнений, що закоханий в Ксенію, проте з часом зрозумів, що перебільшував свої почуття. Погляд зі сторони після шоу допоміг йому тверезо оцінити ситуацію.

"У мене дійсно були почуття до Мішиної в момент проекту. Це те, чого я боявся. Я опинився з дівчиною в закритих умовах, і сприйняв якусь прихильність, змагальність з іншими чоловіками, симпатію, і драматизував її", зазначив Андрій.

Нагадаємо, під час сьомого випуску реаліті "Холостячка" розгорівся скандал з учасником Андрієм Рибаком. Чоловік зізнався, що мав стосунки з дівчиною на ім'я Аліна, будучи вже на проекті.

У восьмому випуску шоу Андрій розповів головній героїні Ксенії Мішиній, що хоче зустрітися з колишньою коханою після шоу. Після цього актриса вигнала коміка з проекту.

Під час випуску програми "Холостячка. Життя після проекту" Рибак заявив, що відновив стосунки з Аліною.

Рибак зазначив – він шкодує, що не покинув шоу після першої розмови з Ксенією Мішиною про Аліну. За словами чоловіка, він помічав, наскільки у двох дівчат було різне ставлення до нього. Зокрема, героїня "Холостячки" вимагала до себе особливої уваги, але взаємністю не відповідала.

"З одного боку, тобі ніяким чином не відповідають взаємністю, тебе постійно просять говорити про почуття до себе, але не відповідають хоч чимось, прикриваючись правилами проєкту. А з іншого боку ти бачиш, що тобі кажуть: "Не дивлячись на то, що ти зробив, на твої помилки, все одно почуття до тебе залишаються". І ти бачиш два полярних ставлення до себе. Тому я шкодую, що тоді не пішов", – зізнався екс-учасник "Холостячки".

Андрій також розповів, що написав своїй нинішній дівчині Аліні після вильоту з проекту і вибачився перед нею. Вона зуміла його пробачити, незважаючи на негарний вчинок з боку чоловіка.

"Вона дивилася проєкт, і деякі серії навіть зі мною. Хоч я говорив їй це не робити. Коли все закінчилося для мене, я зрозумів, що я всю цю історію занадто роздув – з Ксюшею і з цим проектом", – підсумував півфіналіст реаліті.

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