Экс-участник "Холостячки" о Мишиной: жалею, что не ушел с проекта, история слишком раздута

Участник романтического реалити "Холостячка" Андрей Рыбак, который был одним из фаворитов актрисы Ксении Мишиной, высказался о своем участии в шоу и заявил, что жалеет, что не ушел с проекта самостоятельно.

Так, по словам мужчины, он слишком драматизировал свои отношения с Мишиной на реалити и сейчас считает, что их совместная история была "слишком раздута". Об этом он рассказал в интервью для YouTube-проекта True Story (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Андрей заявил, что в условиях проекта ему сложно было распознать свои истинные чувства. Какое-то время он был уверен, что влюблен в Ксению, однако со временем понял, что преувеличивал свои чувства. Взгляд со стороны после шоу помог ему трезво оценить ситуацию.

"У меня действительно были чувства к Мишиной в момент проекта. Это то, чего я боялся. Я оказался с девушкой в закрытых условиях, и воспринял какую-то привязанность, соревновательность с другими мужчинами, симпатию, и драматизировал ее", отметил Андрей.

Напомним, во время седьмого выпуска реалити "Холостячка" разгорелся скандал с участником Андреем Рыбаком. Мужчина признался, что имел отношения с девушкой по имени Алина, будучи уже на проекте.

В восьмом выпуске шоу Андрей рассказал главной героине Ксении Мишиной, что хочет встретиться с бывшей возлюбленной после шоу. После этого актриса выгнала комика из проекта.

Во время выпуска программы "Холостячка. Жизнь после проекта" Рыбак заявил, что возобновил отношения с Алиной.

Рыбак отметил – он жалеет, что не покинул шоу после первого разговора с Ксенией Мишиной об Алине. По словам мужчины, он замечал, насколько у двух девушек было разное отношение к нему. В частности, героиня "Холостячки" требовала к себе особого внимания, но взаимностью не отвечала.

"С одной стороны, тебе никаким образом не отвечают взаимностью, тебя постоянно просят говорить о чувствах к себе, но не отвечают мало-мальски хоть чем-то, прикрываясь правилами проекта. А с другой стороны ты видишь, что тебе говорят: "Несмотря на то, что ты сделал, на твои заблуждения, все равно чувства к тебе остаются". И ты видишь два полярных отношения к себе. Поэтому я жалею, что тогда не ушел", – признался экс-участник "Холостячки".

Андрей также рассказал, что написал своей нынешней девушке Алине после вылета из проекта и извинился перед ней. Она сумела его простить, несмотря на некрасивый поступок со стороны мужчины.

"Она смотрела проект, и некоторые серии даже со мной. Хоть я говорил ей это не делать. Когда все закончилось для меня, я понял, что я всю эту историю слишком раздул – с Ксюшей и с этим проектом", – подытожил полуфиналист реалити.

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