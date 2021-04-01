Ексбойфренд Меган Маркл захистив її після звинувачень у цькуванні співробітників палацу
Ексбойфренд герцогині Сассекської Меган Маркл, актор з Лос-Анджелеса Джошуа Сильверстайн, з яким вона недовго зустрічалася в літньому таборі, коли їм було по 13 років, заявив, що не вірить в те, що вона знущалася над співробітниками королівського палацу.
За словами чоловіка, причина скандалу в тому, що вона "відмовилася відповідати очікуванням, підкорятися і висловилася проти неповаги". Про це пише видання Daily Mail.
"Я бачу, як вона робить те, що, на її думку, вона зобов'язана робити, щоб бути щасливою і співіснувати в системі, яка, ймовірно, не дуже вітала те, ким вона є і звідки родом", – зазначив Сильверстайн.
Щодо расизму чоловік сказав, що "чорношкірі дівчата захищають себе, висловлюються і виступають проти неповаги або пригнічення", а "білі класифікують це у негативний спосіб".
"Це схоже на те, як ніби люди повинні знати своє місце, і всякий раз, коли вони не відповідають цим принципам, інші кажуть, що це проблема", – підкреслив ексбойфренд Маркл.
Сильверстайн додав, головне те, що зараз герцогиня щаслива. На думку чоловіка, ймовірно, їй доводиться приймати важкі і незручні рішення, щоб просто посміхнутися, але "в цьому суть життя".
Зазначається, що підлітковий роман Сільверстайна і Маркл почався після знайомства в літньому таборі. Там вони медитували, а також брали участь у майстер-класах з акторської майстерності та танців, що дуже подобалося Меган.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
в інтерв'ю Опрі Маркл повідомила, що до того, як вони з чоловіком вирішили відмовитися від виконання королівських обов'язків, її відвідували думки про самогубство. За словами жінки, адміністрація палацу не надала їй належної допомоги.
Крім того, вона натякнула на расизм у британській королівській сім'ї. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.
Британська королівська сім'я відреагувала на скандальне інтерв'ю герцогів Сассекських.