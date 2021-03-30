Не впізнати: як зараз виглядають діти з культових фільмів жахів 2000-х. Фото

Часом діти у фільмах жахів лякають не менш ніж полтергейст, монстри та оскаженілі головорізи. Контраст невинних дитячих облич із похмурою атмосферою змушує серце падати в п'яти.

Напевно, тому кінокартини "Дзвінок", "Омен", "Дитя пітьми" та інші набули такої популярності в світі. OBOZREVATEL дізнався, який вигляд мають уже дорослі актори, які дітьми зіграли в культових фільмах жахів 2000-х.

"Дзвінок", 2002 – Дейві Чейз

Дейві Чейз знялася в головній ролі культового фільму жахів "Дзвінок" 2002 року. Довге чорне волосся, погляд у порожнечу, довге біле вбрання – так закарбувалася в пам'яті багатьох моторошна дівчинка Самара, яка вилазила з телевізора.

Зараз Дейві вже 30 років, вона продовжує зніматися в кіно, але дотепер її найпопулярнішою роллю залишається саме дитяча.

Дейві Чейз у "Дзвінку" і зараз

"Інші", 2001 – Алакіна Манн

Актриса дебютувала в 2001 році у фільмі "Інші". Вона отримала роль, обійшовши понад п'ять тисяч інших претендентів. Проте до 30-ти років Алакіна не досягла великого успіху в кіно, знявшись тільки в кінокартині "Дівчина з перловою сережкою" та серіалі "Богімени".

Алакіна Манн у фільмі "Інші" і зараз

"Омен", 2006 – Шеймас Деві-Фіцпатрік

У 2006 році Шеймас блиснув у ролі диявольської дитини Омена в однойменному фільмі. Зараз йому 22 роки, а його зовнішність більше не викликає жаху. У біографічному фільмі "Жертвуючи пішаком" 2015 року про життя великого шахіста Боббі Фішера 19-річний Шеймас зіграв головного героя в юності. На його рахунку ще кілька непопулярних фільмів.

Шеймас Деві-Фіцпатрік у фільмі "Омен" і зараз

"Гра в хованки", 2005 – Дакота Фаннінг

Дакота не зупинилася на одній ролі і взяла курс на підкорення Голлівуду та серйозних драматичних жанрів. Зараз їй 27 років, і вона вже встигла знятися в понад 40 проєктах, серед яких "Сутінки", "Алієніст", "Одного разу... в Голлівуді" і багато інших.

Дакота Фаннінг у фільмі "Гра в хованки" і зараз

"Дитя пітьми" 2009 – Ізабель Фурман

Ізабель Фурман теж запам'яталася глядачам за роллю жорстокої Мірти з "Голодних ігор", а також за фільмом жахів "Мобільник". У 2017 вона зіграла разом із Умою Турман у трилері "Далі коридором", а у 2018-му працювала в 4-х малобюджетних фільмах. Цікаво, що 2022 року вийде прем'єра "Смертельний лабіринт 2", в якому знялася 24-річна Ізабель Фурман.

Ізабель Фурман у фільмі "Дитя пітьми" і зараз

"Сайлент Хілл", 2006 – Джодель Ферланд

Все дитинство дівчинка знімалася в фільмах жахів. Сайлент Хілл був одним із найкращих її проєктів, але також актриса грала з Рене Зеллвегер у фільмі "Справа 39" (2009) і в стрічці "Керрі" (2013). 26-річна Джодель продовжує свою кар'єру в кіно.

Джодель Ферланд у фільмі "Сайлент Хілл" і зараз

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