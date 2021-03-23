Джеджула зняв із 12-річним сином трендове відео в TikTok

Український шоумен Андрій Джеджула поділився із шанувальниками відео, на якому станцював із 12-річним сином Даніелем під відомий хіт Valentino Khan & Wuki – Better feat. Roxanna.

Відповідний ролик зірка опублікував на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), написавши поради іншим татам про те, як знімати подібне.

Як розповів Джеджула, вони з хлопчиком освоюють тренди популярного додатка TikTok. Так, у кадрі шоумен з'явився із сином у чорних футболках і з різнокольоровими шапками на голові.

"Кілька сивих волосин я заробив, поки домігся результату в цих 15 секундах, зате процес запам'ятається нам обом! Щоб не уславитися динозавром для ваших підрослих дітей, рано чи пізно вам доведеться освоїти TikTok", – написав чоловік.

Андрій Джеджула станцював із 12-річним сином Даніелем Скриншот

Джеджула також дав пораду татам, що перед тим, як знімати ролик, необхідно дізнатися, що зараз у тренді. За його словами, якщо це танець, то краще його освоїти заздалегідь, щоб "показувати приклад і знати нюанси". Шоумен підсумував, що це варто того, і процес, і результат діти точно оцінять.

Андрій Джеджула – український актор театру і кіно, теле- і радіоведучий, шоумен. П'ять років працював у Міністерстві закордонних справ, а у віці 25 років пішов у шоу-бізнес.

Андрій Джеджула та Юлія Леус зареєстрували шлюб у жовтні 2017 року. Весілля і вінчання відбулися в Києві. Згодом пара розлучилася, а вже через 49 днів після розірвання стосунків помирилася і знову одружилася 31 грудня 2019 року.

У подружжя є діти від попередніх шлюбів: в Андрія – 12-річний син Даніель, а у Юлії – донька Ангеліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Андрій Джеджула поділився із шанувальниками відео, на якому з'явився зі своєю новонародженою донькою Адель, і розповів про лайфхак, як заспокоїти дитину.