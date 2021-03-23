Джеджула попередив про аферистів у мережі, які використовують його ім'я

Український телеведучий Андрій Джеджула попередив своїх прихильників про те, що останнім часом активізувалися шахраї, які використовують його ім'я в невідомому розіграші призів.

За словами знаменитості, він не бере участь ні в яких гівах, тому це брехня. Про це Джеджула повідомив на своїй сторінці в Instagram-stories (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Як стало відомо, користувачам мережі приходять повідомлення, в яких сказано, що нібито стартував набір спонсорів на гів, де можна виграти iPhone, гроші, а також обіцяють збільшення кількості підписників.

Крім того, за участь у розіграші аферисти вимагають 1000 гривень. У смс зазначають, що реклама буде здійснюватися в Instagram Джеджули. Але як виявилося, це фейкова інформація.

Нагадаємо, що останнім часом шахраї часто використовують імена українських зірок, щоб обдурити людей і виманити з них гроші.

Раніше Настя Каменських попередила про аферистів, які від її імені проводять конкурси в мережі. Вона заявила, що якщо і влаштовує розіграші призів, то тільки на своїй сторінці.

Катерина Осадча розповіла, що шахраї в мережі діють від її імені і відправляють повідомлення, в якому йдеться про перемогу у вигаданому конкурсі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Слава Камінська розповіла, що шахраї від її імені пишуть друзям і знайомим, і просять перевести гроші на карту. Повідомлення аферистів надходять з російських номерів.