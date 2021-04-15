Джамала вразила фанатів новою зачіскою і стилем. Фото

У країнська виконавиця і акторка кримськотатарського походження Джамала здивувала своїх шанувальників новою зачіскою – вона зробила африканські косички.

Результатами сміливого перевтілення знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).Так, вона позувала не тільки з новою зачіскою, а й приміряла ефектний образ: темні джинси з дірками на колінах, білі кеди з різнокольоровими шнурками та вільна сорочка, яка була прикрашена яскравими картинками і написами.

"У будь-якій незрозумілій ситуації міняй зачіску!", – пояснила артистка.

Крім того, вона записала короткий ролик в соціальній мережі Tik Tok, де під ритмічну музику продемонструвала підписникам свій лук.

Шанувальникам сподобався сміливий експеримент, тому вони залишають захоплені коментарі під публікацією. Ось деякі з них:

"Як класно!", "Яка стильна. Хочу такий образ!", "Дуже класно! Дівча", "Супер", "Клас!".

Джамала – народна артистка України, випускниця Національної музичної академії України. Виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп та електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала стала блондинкою для нової фотосесії. На ній була коротка сукня, біла накидка, а завершували образ коричневі черевики і гетри молочного кольору.