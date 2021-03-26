Джамала схудла на 6 кг і поділилася лайфхаками

Софія Ковнір Люди 11:06, 26.03.2021 Оновлено: 11:30, 26.03.2021

Українська співачка Джамала розповіла, що за допомогою правильного харчування змогла схуднути на шість кілограмів за півтора місяця. Спочатку знаменитість важила 69 кг, а зараз – 63. Загалом вона планує скинути 10 кг.

Основний акцент у раціоні артистки – збалансоване харчування, в якому багато зелені, і відсутність вечері. Відповідний пост Джамала опублікувала на сторінці в Instagram.

Співачка зізналася, що за час схуднення у неї були різні випробування – через стресові ситуації їй було складно втриматися, щоб не випити чай із чимось солодким.

"Були випробування і гірші за грудне вигодовування – критичними днями, коли не можеш себе контролювати, хочеться і цукерок, і халву, і попкорн", – зазначила виконавиця.

Джамала планує схуднути на 10 кг
Instagram/Джамала

Також Джамала поділилася кількома лайфхаками в разі, якщо сильно захотілося солодкого:

  • у шафі завжди повинен бути чорний шоколад 85% какао. Можна з'їсти шматочок;

  • увечері випити ромашковий/м'ятний/мелісовий чай (будь-який на вибір);

  • можна з'їсти трохи горішків – фундук, мигдаль;

  • потрібно вживати магній.

Співачка додала, що тепер у неї починається "зелений день" – це коли всі три прийоми їжі складаються із зелених овочів: огірки, авокадо, кабачки та інше. ⠀⠀

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше українська виконавиця, колишня солістка українського жіночого попгурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос вирішила спробувати кето-дієту і показала, з чого тепер складається її раціон.

  • Популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona на свій день народження минулого року дала обіцянку, що схудне на 29 кілограмів. Дівчина на шляху до своєї мети, адже їй уже вдалося скинути 10.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

"На такі копійки вижити неможливо!" Медиків залишили без доплат, багато хто готовий покинути Україну

Байден провів першу пресконференцію як президент США: головні заяви та відео

Переведення годинника 2021: коли Україна перейде на літній час

Дефіцит в СРСР: що було неможливо купити ні за які гроші?

Данілов: якщо Україна почне розмовляти російською, чекайте, що Путін буде "захищати"