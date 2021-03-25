Джамала перевтілилася в легендарну співачку Шер. Фото

Українська виконавиця Джамала приміряла образ легендарної американської співачки й акторки Шер. Зірка стала учасницею шоу пародій "Ліпсінк батл".

Відповідні знімки Джамала опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Артистка зізналася, що погодилась на участь у проєкті заради фанатів, які не раз говорили їй про подібність з іконою 60-х (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Ну що, любі мої, тремтіть. Я все ж вирішила показати вам, наскільки ми можемо бути схожі з Шер. Тому починайте чекати суботу прямо зараз", – написала вона.

Джамала перевтілилася в Шер

Джамала повторила образ Шер Instagram Джамали

Джамала виступить в образі Шер на шоу "Ліпсінк батл" Instagram Джамали

Джамалу часто порівнюють з іконою 60-х – Шер Instagram Джамали

Джамала буде боротися за звання найкращого пародиста в образі Шер Instagram Джамали

Джамала стала учасницею шоу "Ліпсінк батл" Instagram Джамали

Користувачі мережі оцінили перевтілення, зазначивши неймовірну схожість двох співачок.

"Так схожі", "Шикарний образ, тобі дуже личить", "Шер у молодості", "Одне обличчя", "Один в один", – написали люди.

Користувачі мережі оцінили перевтілення Джамали

Користувачі мережі оцінили перевтілення Джамали

Користувачі мережі оцінили перевтілення Джамали

Користувачі мережі оцінили перевтілення Джамали

Як повідомляв OBOZREVATEL: