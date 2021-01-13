Дятлову могло б виповнитися 85: версії загадкової загибелі радянського альпініста

13 січня Ігорю Дятлова – керівнику туристичної групи радянських альпіністів, які загадково загинули на Уралі в 1959 році, могло б виповниться 85 років. Разом з дев'ятьма студентами він загинув на початку лютого в околицях гори Холатчахль, тепер місцевість називається "перевал Дятлова".

Навколо смерті Ігоря Дятлова і його товаришів уже кілька десятиліть розгортаються суперечки. Існує кілька версій, серед яких – сходження лавини, кримінал, сварки між учасниками походу, містика і багато інших. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Група з дев'яти туристів під керівництвом Ігоря Дятлова, яка влаштувала лижний похід по Північному Уралу, загинула в повному складі. Єдиний учасник походу, Юрій Юдін, зійшов з маршруту через проблеми зі здоров'ям 28 січня.

За результатами офіційного розслідування, подія була визнана нещасним випадком, викликаним стихійною силою. Через відсутність точних відомостей про обставини загибелі групи, журналістами і дослідниками-ентузіастами було створено безліч альтернативних версій причин події.

На згадку про загиблу групу туристів розташований неподалік від місця подій студентів перевал отримав назву "перевал Дятлова".

Вбили шамани

Групу студентів на перевалі Дятлова в 1959 році вбили шамани. До такого висновку дійшов один з дослідників трагедії – Валентин Дегтярьов.

"Я думаю, що їх убили шамани. Фанатики? Безумовно. Бо 60 років тому в їхньому середовищі це було нормально. "Совєти" цю справу закрили через банальний тиск на них партійних органів. Також участь в цьому брав Григорій Куріков, депутат, він же шаман", – розповів Дегтярьов.

Студентів убили військові

Місцеві вважають, що туристів з групи Дятлова могли ліквідувати військові. Нібито група Дятлова виявилася не в тому місці і не в той час, ставши свідками випробувань секретної зброї.

Цю версію озвучив мандрівник з Самарської області Дмитро Кондрашин, який поспілкувався з людьми, які жили в той час неподалік від місця трагедії.

Любовний трикутник

Причина загадкової загибелі групи Дятлова також може бути і вельми приземленою. Між трьома її учасниками нібито виник любовний трикутник. Так, Зінаїда Колмогорова була закохана в Юрія Дорошенка, а лідер групи – Ігор Дятлов – в Зінаїду.

У день, коли трапилася трагедія, туристи відзначали день народження Семена Золотарьова і, під дією алкоголю, влаштували бійку через дівчину, яка привела до плачевних результатів.

Падіння фрагмента ракети

Глава туркомпанії "Північний Урал" Дмитро Кирилов вважає, що група Дятлова стала жертвою запуску ракети з Байконура.

За його словами, поки учасники походу спали, з Байконура була запущена ракета, фрагмент якої впав на гору, де зупинилася туристи. Невідпрацьоване пальне потрапило в місце, де відпочивали люди, почавши перекривати їм кисень.

Кирилов впевнений, що це змусило туристів розірвати намет зсередини, після чого вони побігли по схилу гори, отримавши безліч травм при падіннях.

Отруєння алкоголем

Ще одна версія загибелі групи Дятлова – отруєння метиловим спиртом. Все той же Дегтярьов зазначає: відомо, що в кожному рюкзаку було знайдено фляжку зі слідами спирту.

Учасник пошукової групи Михайло Шаравін, який знайшов перші тіла, також вважає ймовірною теорію Дегтярьова.

"Вибігли з намету голими... У якій ситуації людина панічно залишає місце? Вражена була носоглотка, піна з рота йшла, це чітко говорило про отруєння", – говорив він.

Сувора погода

Дослідники з Швеції, які пішли слідами групи Дятлова, зробили висновок, що причиною трагедії стали погодні умови.

За словами вчених зі Швеції, у багатьох таємниць цієї історії є природне пояснення. Йдеться, зокрема, про травми на тілах лижників. Так, грудні клітки учасників групи Дятлова піддалися після смерті тиску снігу, тому і були роздроблені.

Збожеволіли через галюциногени

Учасники групи Дятлова могли перебувати під дією речовини, схожої на допінг, яка містила галюциногени. Таку думку висловив експерт Фонду національної і міжнародної безпеки, письменник Олег Хлобустов.

Він припустив, що хтось із учасників групи міг взяти з собою в похід і "додати, наприклад, в чай якусь суміш, в яку входять галюциногени", можливо, навіть не припускаючи таких сильних побічних ефектів.

Убили бандити

Туристів могли вбити бандити за наказом місцевого лісоруба, який упізнав у Семені Золотарьову агента радянських спецслужб.

Нібито саме Золотарьов колись "здав" лісоруба радянській владі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російський пошуковик Вадим Брусніцин заявив, що група Дятлова, ймовірно, на момент загибелі могла перебувати в затуманеній свідомості, оскільки порізаною був не тільки намет, в якому вони збиралися ночувати, але і лижна палиця.