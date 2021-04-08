Дорофєєва засвітила стрункі ноги у стильному образі. Фото

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
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Дорофєєва засвітила стрункі ноги у стильному образі. Фото

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала яскравий лук на тлі гір і гарної природи.

Відповідне фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), написавши, що "якщо цей кадр попався комусь у стрічці, то значить мрія цієї людини скоро виповниться".

Так, Дорофєєва позувала на камеру в подовженому oversize худі смарагдового кольору з білим написом і коротких шортах, які підкреслили її стрункі ноги. Із взуття співачка обрала білі кросівки на високій підошві.

Волосся артистка уклала в легкі локони, а на обличчі зробила натуральний макіяж.

Дорофєєва показала довгі ноги

Користувачі мережі оцінили новий знімок Дорофєєвої і засипали її компліментами.

"Ти дуже красива зірка", "Вау, яка ж красива і щаслива", "Гарна дуже", "Неймовірна", – пишуть люди в коментарях.

Дорофєєву засипали компліментами
Дорофєєва показала нове фото і його оцінили в мережі
У мережі були вражені новим фото Дорофєєвої
Дорофєєва вразила фанатів новим кадром

Коротко про знаменитість:

  • Надя Дорофєєва – популярна українська виконавиця, яка починала свою кар'єру з участі в гурті "Время и Стекло".

  • Наприкінці минулого року вона випустила перший сольний трек "Gorit": за кілька днів новий хіт набрав мільйони переглядів на Youtube.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • Надя Дорофєєва влаштувала постільну фотозйомку у відвертих позах. Зірка показала, як позувала сексуально на ліжку.

  • Також Дорофєєва продемонструвала ранкове відео без макіяжу. Спочатку співачка показала, як доглядає за собою, а пізніше – свою натуральну красу без косметики і фільтрів в Instagram.

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