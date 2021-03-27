Дорофєєва показала ранкове відео без макіяжу

Українська співачка, дизайнер і відеоблогер Надя Дорофєєва продемонструвала шанувальникам свою натуральну красу. Знаменитість наважилася показала ранкове відео без макіяжу і Instagram-фільтрів.

Відповідний ролик Дорофєєва опублікувала в Instagram-stories. Спочатку в кадрі співачка показала, як доглядає за собою – зірка нанесла зволожуючу маску на шкіру. А пізніше Надя позувала вже з чистим сяючим обличчям, тим самим продемонструвавши шанувальникам свою натуральну красу без макіяжу (щоб подивитися відео, доскролльте новинe до кінця).

До слова, раніше Дорофєєва поділилася в коментарі ТСН про свої секрети краси. Так, один із секретів співачки – пити багато чистої води. Крім цього, запорука сяючої шкіри Наді полягає в тому, що вона завжди зволожує обличчя і завжди знімає макіяж перед сном.

"Я жодного разу в житті не лягла спати нафарбованою", – розповідала артистка.

Коротко про знаменитість: Надя Дорофєєва – популярна українська виконавиця, яка починала свою кар'єру з участі в гурті "Время и Стекло". В кінці минулого року вона випустила перший сольний трек "Gorit": за кілька днів новий хіт набрав мільйони переглядів на Youtube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва влаштувала постільну фотозйомку у відвертих позах. Зірка показала, як позувала сексуально на ліжку.