Дорофєєва і Дантес потрапили в курйоз на зйомках "Орла і решки"
Зіркові ведучі тревел-шоу "Орел і Решка. 10 років" Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розповіли про курйозні ситуації, які відбулися з ними в Йорданії.
Їм довелося подружитися з мулом і отримати удар нижче пояса. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Нового каналу.
"У Петрі був кумедний момент: місто тільки-тільки відкрилося для туристів, там було дуже мало людей, тому ми могли спокійно пересуватися вулицями на гольф-карі. Але, щоб піднятися в гору, транспорт довелося змінити. Коли мені сказали, що далі я поїду на ... мулі, я здивувалася! – зізналася Надя Дорофєєва. – Але ми подружилися, і я отримала неймовірне задоволення від такого експірієнсу. Тепер він входить у топ моїх класних вражень від подорожей!"
А ось знімальній групі, яка "по-бідному" подорожувала з Дантесом, пощастило менше.
"Я давно не був у такому величезному оточенні дітей, ще й таких відкритих. Одна дитина років чотирьох так зраділа новим людям, що підійшла до нашого продюсера і вдарила кулаком, прямим джебом (один з основних видів удару в боксі) між ніг. Ніхто не зрозумів, що це було, і чому дитина так раділа", – розповів Дантес.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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